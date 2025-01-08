Худшее впереди: в ужасном пожаре США горят дома самых популярных звезд мира

Страшный лесной пожар становится все сильнее и подкрадывается все ближе к жилым домам.

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Голливудский звезды пострадали от пожаров / Коллаж Главред, фото Pixabay, X/James Woods

Вы узнаете:

Что случилось в Лос-Анджелесе

Кто пострадал

Масштабный лесной пожар, вызванный сильным ветром, охватил склон холма Лос-Анджелеса, усеянный домами знаменитостей. Объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, огромный пожар в Пасифик-Палисейдс вынудил эвакуироваться десятки тысяч людей, некоторые из которых бросили свои машины и бежали пешком в безопасное место по заблокированным дорогам.

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Пожарные, борющиеся с огнем, который охватывает около пяти футбольных полей в минуту, предупредили, что у них заканчиваются вода и припасы, поскольку предупреждения об эвакуации распространились на Малибу и Калабасас.

Жителей предупредили, что худшее еще впереди, поскольку бушующий лесной пожар с необычайной скоростью уничтожает более 2900 акров земли Лос-Анджелеса. По меньшей мере 30 000 жителей теперь находятся под обязательным предписанием об эвакуации, а еще большему числу жителей предупредили, что они должны быть готовы покинуть свои дома после того, как пожар, вспыхнувший в предгорьях около каньона Итон, вырос до 1000 акров всего за шесть часов с момента его начала.

Огонь также подобрался к самому крупному художественному музею Калифорнии и в целом на западном побережье США - Getty.

WATCH: The Getty Villa is currently on fire as the Pacific Palisades fire spreads to over 1,200 acres. pic.twitter.com/ShIgIOvIm0 — Alertas Climáticos ?? (@alertasdoclima) January 8, 2025

Какие звезды живут в Лос-Анджелесе

По данным Thе Hollywood Reporter, пострадали и знаменитости. Среди жителей, считающих этот район своим домом, — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Юджин Леви, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер, Майкл Китон, Майлз Теллер, Майкл Манн, Энн Сарнофф, Кэрол Ломбардини, Алан Бергман, Кэтлин Кеннеди, Стив Гуттенберг и Джеймс Вудс.

Так, во вторник премьера последнего фильма Дженнифер Лопес "Неудержимый" была отменена из-за "опасений по безопасности в связи с повышенной ветровой активностью и вспышками пожаров".

Тем временем Amazon MGM Studios и Universal Pictures заявили во вторник, что они отменяют свои премьерные мероприятия, запланированные на эту ночь.

Universal планировала премьеру "Человека-волка" с Джулией Гарнер и Кристофером Эбботом в главных ролях в китайском театре TCL в Голливуде.

To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

"Сегодняшняя премьера "Человека-волка" отменена из-за чувствительности к ухудшающейся погодной ситуации в Лос-Анджелесе и связанной с этим эвакуации", — заявила компания.

Netflix отложил мероприятие для своей претендентки на "Оскар" Эмилии Перес "из-за излишней осторожности из-за сильных ветров и пожаров, которые в настоящее время затрагивают район Лос-Анджелеса".

Звезда Карла София Гаскон и композиторы/авторы песен Клеман Дюколь ​​и Камилла должны были присутствовать на мероприятии, которое должно было состояться в Grandmaster Recorders в Лос-Анджелесе.

А Sony Pictures Classics отменила показ "Я все еще здесь", на котором Гильермо дель Торо должен был провести сессию вопросов и ответов с бразильским режиссером Уолтером Саллесом и обладательницей "Золотого глобуса" Фернандой Торрес. Дель Торо был эвакуирован из своего дома.

Сообщается, что Голливудский актер Бен Аффлек подъехал к зоне пожаров, чтобы посмотреть что происходит.

Two houses from us… pic.twitter.com/5lx6kMqdmN — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

Голливудские актеры Юджин Леви и Джеймс Вудс эвакуировались из своих особняков в Лос-Анджелесе из-за бушующего лесного пожара.

Леви в беседе с Los Angeles Times рассказал, что попал в ловушку в пробке среди других жителей, которые пытались покинуть район Пасифик Палисейдс.

"Дым выглядел довольно черным и интенсивным над каньоном Темескал", — сказал 78-летний Леви, известный по роли в фильме "Американский пирог". Он добавил, что пламени не видел, но дым был очень темным.

Our deck three minutes ago. pic.twitter.com/KpZDELpN8L — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

77-летний Вудс сообщил в соцсети X (Twitter - авт.), что покинул свое поместье, и выложил видео, на котором видно, как огонь приближается к его собственности.

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Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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