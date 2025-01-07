Друг Меган Маркл поделился личными подробностями о ее дочери Лилибет

Друг Меган Маркл раскрыл редкую деталь о личности принцессы Лилибет.

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Принц Гарри и Меган Маркл не показывают своих детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Друг Меган Маркл раскрыл редкую деталь о личности принцессы Лилибет, защищая новое шоу герцогини Сассекской на Netflix "С любовью, Меган".

В длинном посте в Instagram, опубликованном в воскресенье, шеф-повар Адриан Липскомб описал встречу с Маркл и "ее известной второй половинкой", принцем Гарри, во время обеда, рассказывает Page Six.

"Мы говорили о наших семьях (в основном о том, как наши дочери переживают фазу принцессы, и какие фильмы они любят) и, конечно же, о еде", — написал он, имея в виду трехлетнюю Лилибет.

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Липскомб продолжил описывать Маркл и Гарри, как "одних из самых приземленных людей", добавив: "Она не торопила разговор, хотя я отнимал у нее время. Она была любезна, заинтересована и добра".

Несмотря на то, что дети популярной пары являются "тайной за семью замками", теперь общественность знает, что дочь Меган Маркл и принца Гарри проходит "стадию принцессы".

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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