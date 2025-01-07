Нелли Фуртадо изменилась до неузнаваемости и показала свои сильно округлые формы

Певица Нелли Фуртадо не стесняется открыто говорить о своем теле и показывать его.

https://glavred.info/starnews/nelli-furtado-izmenilas-do-neuznavaemosti-i-pokazala-svoi-silno-okruglye-formy-10628378.html Ссылка скопирована

Нелли Фуртадо ошарашила внешним видом / Коллаж Главред, фото Instagram/nellyfurtado

Вы узнаете:

Как изменилась Нелли Фуртадо

Что она думает по этому поводу

Популярная певица Нелли Фуртадо начала 2025 год, поделившись с поклонниками посланием о принятии своего тела, чтобы "отпраздновать" свою новообретенную любовь к себе.

Певица и автор песен, прославившаяся в начале нулевых, с гордостью позировала в ярко-оранжевом бикини на фотографиях, опубликованных в Instagram.

Она продемонстрировала свою фигуру в привлекательном раздельном купальнике, делая снимки в зеркале.

"В 2025 году тело будет нейтральным. Но самое главное, любите каждым дюймом сердца, спасибо за все воспоминания этого года", — начала свой пост 46-летняя Фуртадо.

"В этом году я совершенно по-новому осознала эстетическое давление своей работы, в то же время я испытала новые уровни любви к себе и подлинной уверенности изнутри", - пишет звезда, любуясь своими новыми округлыми формами звезда.

Обладательница премии "Грэмми" также объяснила, что на ней не было никакого макияжа, а фотографии не были отредактированы или отфильтрованы.

Нелли Фуртадо выглядит вполне счастливой и совершенно не стыдится своих новых форм.

Нелли Фуртадо говорит о принятии / Фото Instagram/nellyfurtado

"Но у меня есть автозагар! У меня есть сосудистые звездочки, и они напоминают мне о моей маме, тетях и жизни, поэтому я думаю, что именно поэтому я до сих пор с ними не расстаюсь ", — добавила она.

Исполнительница также отрицала, что делала косметические операции на лице и теле, за исключением того, что "совсем недавно" поставила виниры на верхний ряд зубов.

"До сих пор я не делала никаких инъекций в лицо или губы или филлеров, но у меня есть любящий косметолог старой закалки, у которого я покупаю сыворотки и кремы, и я начала это делать, когда мне было 20", — продолжила она.

На заре своей карьеры артистка выглядела вот так / Фото Instagram/nellyfurtado

Нелли Фуртадо была и есть очень популярной артисткой. Она также славится своей любовью к экстравагантным костюмам.

Нелли Фуртадо и ее наряды / Фото Instagram/nellyfurtado

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что папарацци удалось поймать сына Джонни Деппа в объективы фотокамер. Снимок разлетелся по Сети, и поклонники Деппа и Паради вновь кусают локти от того, что их сын не сияет на киноэкранах.

Стало также известно о том, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред