Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Нелли Фуртадо изменилась до неузнаваемости и показала свои сильно округлые формы

Алена Кюпели
7 января 2025, 17:33
326
Певица Нелли Фуртадо не стесняется открыто говорить о своем теле и показывать его.
Нелли Фуртадо ошарашила внешним видом
Нелли Фуртадо ошарашила внешним видом / Коллаж Главред, фото Instagram/nellyfurtado

Вы узнаете:

  • Как изменилась Нелли Фуртадо
  • Что она думает по этому поводу

Популярная певица Нелли Фуртадо начала 2025 год, поделившись с поклонниками посланием о принятии своего тела, чтобы "отпраздновать" свою новообретенную любовь к себе.

Певица и автор песен, прославившаяся в начале нулевых, с гордостью позировала в ярко-оранжевом бикини на фотографиях, опубликованных в Instagram.

Она продемонстрировала свою фигуру в привлекательном раздельном купальнике, делая снимки в зеркале.

"В 2025 году тело будет нейтральным. Но самое главное, любите каждым дюймом сердца, спасибо за все воспоминания этого года", — начала свой пост 46-летняя Фуртадо.

"В этом году я совершенно по-новому осознала эстетическое давление своей работы, в то же время я испытала новые уровни любви к себе и подлинной уверенности изнутри", - пишет звезда, любуясь своими новыми округлыми формами звезда.

Обладательница премии "Грэмми" также объяснила, что на ней не было никакого макияжа, а фотографии не были отредактированы или отфильтрованы.

Нелли Фуртадо выглядит вполне счастливой и совершенно не стыдится своих новых форм.

Нелли Фуртадо говорит о принятии
Нелли Фуртадо говорит о принятии / Фото Instagram/nellyfurtado

"Но у меня есть автозагар! У меня есть сосудистые звездочки, и они напоминают мне о моей маме, тетях и жизни, поэтому я думаю, что именно поэтому я до сих пор с ними не расстаюсь ", — добавила она.

Исполнительница также отрицала, что делала косметические операции на лице и теле, за исключением того, что "совсем недавно" поставила виниры на верхний ряд зубов.

"До сих пор я не делала никаких инъекций в лицо или губы или филлеров, но у меня есть любящий косметолог старой закалки, у которого я покупаю сыворотки и кремы, и я начала это делать, когда мне было 20", — продолжила она.

На заре своей карьеры артистка выглядела вот так
На заре своей карьеры артистка выглядела вот так / Фото Instagram/nellyfurtado

Нелли Фуртадо была и есть очень популярной артисткой. Она также славится своей любовью к экстравагантным костюмам.

Нелли Фуртадо и ее наряды
Нелли Фуртадо и ее наряды / Фото Instagram/nellyfurtado

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что папарацци удалось поймать сына Джонни Деппа в объективы фотокамер. Снимок разлетелся по Сети, и поклонники Деппа и Паради вновь кусают локти от того, что их сын не сияет на киноэкранах.

Стало также известно о том, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Вероятно, являются гражданами Украины: ВСУ взяли в плен 101 военного РФ из Крыма

Вероятно, являются гражданами Украины: ВСУ взяли в плен 101 военного РФ из Крыма

18:50Украина
В России больше не верят в победу в войне: в СВР назвали 2 сценария на 2025 год

В России больше не верят в победу в войне: в СВР назвали 2 сценария на 2025 год

17:38Украина
В США назвали возможные сроки заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

В США назвали возможные сроки заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

17:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси

Последние новости

19:10

После инаугурации Трампа начнется раскол в российской элите?

18:58

Необычный сюрприз или практичный презент: лучшие идеи подарков мужчине

18:51

"Классика, что всегда работает": чем правильно закусывать ром - ответ экспертаВидео

18:50

Вероятно, являются гражданами Украины: ВСУ взяли в плен 101 военного РФ из Крыма

18:45

В СМИ зафиксирована очередная атака против сетей АЗС БРСМ-Нафта, Avantage-7 и Мотто - политолог

Кремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФКремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФ
18:23

Доллар установил третий рекорд в 2025 году: НБУ объяснил резкий рост курса

18:23

Жена Сергея Тигипко призналась, почему он не фотографируется с семьей

18:15

По требованию команды Трампа: Путина могут отстранить от власти - Загородний

18:01

При чем регулярно: почему нужно вытирать пыль с комнатных растений

Реклама
17:52

Только самый внимательный увидит машинку: загадку нужно разгадать за 5 секунд

17:39

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

17:38

В России больше не верят в победу в войне: в СВР назвали 2 сценария на 2025 год

17:33

Нелли Фуртадо изменилась до неузнаваемости и показала свои сильно округлые формыВидео

17:25

В США назвали возможные сроки заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

17:25

В МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины

17:14

"Ему дают команду": Лукашенко обвинил Зеленского во втягивании Беларуси в войну

16:59

Новый максимум: в британской разведке назвали худший месяц для РФ на фронте

16:54

РФ не способна на широкомасштабные боевые действия: что изменилось - эксперт

16:50

Один признак раскроет тайну: ТОП сигналов того, что партнер может изменять

16:36

Поможет дальнобойное оружие: эксперт назвал лучший способ противодействия дронам РФ

Реклама
16:26

ВСУ "разнесли" командный пункт российских морпехов на Курщине: подробности

16:09

У директора НАБУ Кривоноса конфликт интересов: жена возглавляет фирмы разыскиваемого Бюро криминального авторитета, – военный

16:00

Известный шоумен выбил знакомой зубы - что произошло

15:51

Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал

15:40

РФ прибегает к хитростям, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами - эксперт

15:32

Аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине: в ВСУ рассказали правду

15:31

Женщина с базара: как живет бывшая жена террориста Путина

15:20

"Разбирают город по камешку": враг прибегает к ужасной тактике в Курахово

15:16

Звезда Женского Квартала впервые показала своего возлюбленного

15:09

Волонтер Мочанов обвинил журналиста Бутусова в манипуляциях о ситуации на фронте – СМИ

14:25

Что будет с тарифами на свет в Украине: нардеп объяснил ситуацию

14:22

Копеечная добавка спасет коронное блюдо: чем легко заменить разрыхлитель

14:06

Ударит весенняя температура: в каких областях Украины будет +14 градусов

13:49

Визит автора "мирного плана" Трампа в Киев: в МИД сделали заявление

13:44

Министерство обороны - от кризиса к эффективности: взгляд бизнесамнение

13:21

Не могли поверить даже в США: F-16 уничтожил 6 ракет РФ за один вылет

13:10

Китайский "подгон" для "Шахедов": почему он не поможет режиму Путина в войне

13:00

Торг между Трампом и Путиным: как Украине не оказаться разменной монетоймнение

12:51

Это финал: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

12:34

В Одессе погорел на взятке командир воинской части: за что он требовал 30% из боевых

Реклама
12:28

Лайфхаки, как убрать шерсть с одежды: какие из них действуют, а какие - ерунда

12:17

Путинистка Анастасия Волочкова приняла решение покинуть РФ - причина

12:17

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

11:57

Поздравления с Рождеством - искренние слова и душевные картинки

11:50

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют: результаты опроса

11:24

"Аномальная" погода: синоптик удивила прогнозом на середину января 2025

11:22

За Курахово идут тяжелые бои: враг ведет штурмовые действия в городской застройке

10:59

Китайский гороскоп на завтра 8 января: Обезьянам - споры и крики, Лошадям - угрюмый день

10:48

Бил чужую жену: Ивана Урганта неожиданно обвинили в рукоприкладстве

10:43

Когда закончится война: боец ВСУ сделал прогноз

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты на Новый год
Шикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый год
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять