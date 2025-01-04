Байден хочет запретить разработку новых месторождений нефти и газа: известные детали

Это решение не повлияет на бурение и другую деятельность по существующим договорам аренды.

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Байден планирует запретить разработку новых месторождений нефти / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Ключевые тезисы:

Байден сделал ограничения разработки ископаемого топлива и выбросов парниковых газов

Что усложнит намерение Трампа увеличить добычу нефти и газа

Президент США Джо Байден намерен запретить новые морские разработки нефти и газа на прибрежной территории США. Такое решение может быть принято 6 января.

В частности, это решение исключает продажу прав на бурение в водах Атлантики и Тихого океана, а также в восточной части Мексиканского залива, говорится в Bloomberg.

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Решение Байдена, которое должно быть объявлено 6 января, как пишет издание, "еще больше улучшит его репутацию по климату", углубив его опыт содействия сохранению и нулевому выбросу энергии.

Он базируется на серии шагов Белого дома в последнюю минуту по защите земель и защите окружающей среды до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

В отличие от других шагов, которые Байден предпринял для ограничения разработки ископаемого топлива и выбросов парниковых газов, которые вызывают изменение климата, "этот шаг может иметь длительный срок службы, что затруднит намерение Трампа увеличить добычу нефти и газа внутри страны".

"Это потому, что запланированное провозглашение Байдена основывается на 72-летнем положении федерального закона, который предоставляет президентам широкие полномочия изымать воды США из нефтяного лизинга без прямого разрешения на отзыв", - отмечает Bloomberg.

В то же время, как пишут авторы, это решение не повлияет на бурение и другую деятельность по существующим договорам аренды.

"Это также оставляет открытым путь для законодателей-республиканцев, чтобы распорядиться о продаже нефти в центральной и западной части Персидского залива в аренду как способ увеличить доход, который мог бы компенсировать расходы на продолжение снижения налогов", - отмечается в статье.

Военная помощь США - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Джо Байден заявил о новом пакете помощи Украине. Министерство обороны США в настоящее время занимается поставкой сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины зимой.

Алексей Гетьман сообщил, что США дадут Украине много оружия при одном условии. Решение Дональда Трампа о помощи Украине может серьезно повлиять на дальнейший ход войны. Майор запаса ВСУ сообщил, если Украине передадут много современного оружия, то у россиян не будет шансов в этой войне.

В Белом доме сообщили, что США готовят новую военную помощь Украине. Джон Кирби сообщил, что в ближайшие дни Белый дом объявит о новом пакете помощи для Украины. Следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться еще до 20 января.

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