Байден хочет запретить разработку новых месторождений нефти и газа: известные детали

Ключевые тезисы:
- Байден сделал ограничения разработки ископаемого топлива и выбросов парниковых газов
- Что усложнит намерение Трампа увеличить добычу нефти и газа
Президент США Джо Байден намерен запретить новые морские разработки нефти и газа на прибрежной территории США. Такое решение может быть принято 6 января.
В частности, это решение исключает продажу прав на бурение в водах Атлантики и Тихого океана, а также в восточной части Мексиканского залива, говорится в Bloomberg.
Решение Байдена, которое должно быть объявлено 6 января, как пишет издание, "еще больше улучшит его репутацию по климату", углубив его опыт содействия сохранению и нулевому выбросу энергии.
Он базируется на серии шагов Белого дома в последнюю минуту по защите земель и защите окружающей среды до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.
В отличие от других шагов, которые Байден предпринял для ограничения разработки ископаемого топлива и выбросов парниковых газов, которые вызывают изменение климата, "этот шаг может иметь длительный срок службы, что затруднит намерение Трампа увеличить добычу нефти и газа внутри страны".
"Это потому, что запланированное провозглашение Байдена основывается на 72-летнем положении федерального закона, который предоставляет президентам широкие полномочия изымать воды США из нефтяного лизинга без прямого разрешения на отзыв", - отмечает Bloomberg.
В то же время, как пишут авторы, это решение не повлияет на бурение и другую деятельность по существующим договорам аренды.
"Это также оставляет открытым путь для законодателей-республиканцев, чтобы распорядиться о продаже нефти в центральной и западной части Персидского залива в аренду как способ увеличить доход, который мог бы компенсировать расходы на продолжение снижения налогов", - отмечается в статье.
Военная помощь США - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Джо Байден заявил о новом пакете помощи Украине. Министерство обороны США в настоящее время занимается поставкой сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины зимой.
Алексей Гетьман сообщил, что США дадут Украине много оружия при одном условии. Решение Дональда Трампа о помощи Украине может серьезно повлиять на дальнейший ход войны. Майор запаса ВСУ сообщил, если Украине передадут много современного оружия, то у россиян не будет шансов в этой войне.
В Белом доме сообщили, что США готовят новую военную помощь Украине. Джон Кирби сообщил, что в ближайшие дни Белый дом объявит о новом пакете помощи для Украины. Следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться еще до 20 января.
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