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"Держи дробовик": всплыли новые детали расстрела военного ТЦК на Полтавщине

Алексей Тесля
3 февраля 2025, 17:28
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Вскоре задержанному Вадиму К. исполнится 40 лет - преступление он совершил накануне своего юбилея.
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Задержан подозреваемый в убийстве представителя ТЦК / Коллаж: Главред, фото: pl.npu.gov.ua, УНИАН

Важно:

  • Представителя РТЦК расстрелял 39-летний житель города Лубны Вадим К.
  • Он пытался "вызволить" от мобилизации родственника сожительницы

Подозреваемый в убийстве представителя Полтавского РТЦК - 39-летний житель города Лубны Вадим К., проживал в этом городе.

У его сожительницы есть родственник, которого он пытался "вызволить" от мобилизации, в результате чего был застрелен представитель ТЦК, пишет ТСН.ua.

видео дня

Отмечается, что вскоре задержанному Вадиму исполнится 40 лет, то есть преступление произошло накануне его юбилея.

"Относительно другого подозреваемого, которого он "освобождал" от мобилизации, в нашем городе говорят, что он вроде бы до этого прибегал к СОЧ, но снова был мобилизован. Закончилось все, как видим, фатально и для военнослужащего, и для этих двух мужчин. Вообще в Лубнах много мнений относительно этого преступления. Например, говорят о том, почему Вадим отобрал автомат. Вроде бы, таким образом пытался достичь того, чтобы по нему не стреляли в спину, когда он убегал. Но все это выяснят правоохранители", - рассказал один из местных жителей.

Что известно о подозреваемом

Отмечается, что в соцсетях на странице мужчины, анкетные данные полностью совпадают с данными подозреваемого, указано, что у него есть две дочери. Судя по фото, он время от времени посещал с детьми аттракционы и детские комнаты.

Кроме того, среди фотографий этого мужчины есть картинки, на одной из которых двусмысленно написано: "Не держи зла. Держи дробовик".

Кроме того, в реестре судебных решений содержится информация, что в отношении жителя города Лубны Вадима К. рассматривалось дело о неуплате алиментов. Сфера деятельности подозреваемого была связана с электричеством и электроникой.

Ранее сообщалось о том, что на Полтавщине застрелили военного из ТЦК. Во время сопровождения военнообязанных произошло вооруженное нападение на военнослужащего РТЦК.

Как сообщал Главред, Александр Сырский жестко прокомментировал нападения на представителей ТЦК. Главнокомандующий ВСУ требует всестороннего расследования и наказания виновных в нападениях на военнослужащих.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.

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ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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