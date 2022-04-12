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11 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: омбудсмен Денисова рассказала о зверствах оккупантов

12 апреля 2022, 12:06

Как говорит уполномоченный по правам человека Рады Людмила Денисова, эпизоды сексуального насилия со стороны оккупантов на Киевщине, имели массовый характер.

Людмила Денисова
Людмила Денисова / УНИАН

Сразу после того, как украинская армия освободила Киевскую область, мир содрогнулся от уровня зверств, которые творили российские агрессоры ‒ массово насиловавшие, пытавшие и убивавшие украинцев. Как говорит уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Верховной Рады Людмила Денисова, сейчас количество жертв никак не получится сосчитать, сообщает портал "Радио Свобода".

"Другая история, когда сейчас нам сообщают наши женщины, девушки, ребята, их родители о насильственных действиях, которые были против них совершены. Но это только маленькая частица этих людей, захотевших рассказать об этом, чтобы им оказали психологическую поддержку", – сказала чиновница.

После того, как украинская армия освободила регион, жертвы начали обращаться за поддержкой психологов.

"Наша группа для психологической поддержки не может справиться с этим, потому что они не только выслушали и зафиксировали. Это процесс, неоднократная поддержка. Эти женщины и девушки рассказывают, что, когда их насиловали, все эти ублюдки говорили: "мы сделаем таким образом, чтобы вы ни разу не захотели больше допустить к себе мужчин, чтобы потом у вас дети никогда не рождались", – сказала она.

Денисова также говорит о том, что есть как минимум 11 подтвержденных случаев, когда женщины забеременели после изнасилования оккупантами. Но утверждает омбудсмен, это лишь те эпизоды, в которых жертвы согласились предать свои истории огласке.

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Зверства русских в Буче

После бегства российских оккупантов из Киевской области в городе Буча к северо-западу от Киева обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом-застенок, где расстреливали мирных жителей.

Российская Федерация отрицает вину за зверства в городе, назвав это провокацией. Тела, по версии россиян, подбросили после отступления оккупационных войск. В то же время, многочисленные спутниковые снимки свидетельствуют, что мирных людей убивали именно оккупанты, а тела лежали на улицах неделями.

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Автор: Егор Бунин
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Людмила Денисова российское вторжение новости Украины
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