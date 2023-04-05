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Макрон и Байден хотят привлечь Китай к прекращению войны в Украине — Reuters

5 апреля 2023, 10:09
Лидеры Франции и США надеются, что Китай может способствовать усилиям солидарности между глобальным Севером и Югом.
Джо Байден, Эммануэль Макрон
Джо Байден и Эммануэль Макрон / Фото elysee.fr

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились привлечь Китай для ускорения завершения войны РФ против Украины. Телефонный разговор двух лидеров состоялся накануне визита Макрона в Пекин, сообщает Reuters.

"Оба лидера вспомнили о совместной готовности привлечь Китай к ускорению завершения войны в Украине и принять участие в построении устойчивого мира в регионе", - заявили в офисе Макрона.

Согласно заявлению Елисейского дворца, Макрон и Байден надеются, что Китай может способствовать усилиям солидарности между глобальным Севером и Югом, а также разработать общую повестку дня по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия.

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Отметим, Макрон будет находиться с визитом в Китае с 5 по 7 апреля. Лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести с ним переговоры, чтобы определить курс двусторонних отношений.

Мирный план Китая

В день годовщины российского вторжения в Украину, 24 февраля 2023 года, Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

По данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина прибыть с визитом в Украину.

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