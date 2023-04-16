Удары по мосту, кораблям и складам РФ: Чубаров назвал сценарий освобождения Крыма

Определяющим фактором может стать использование ВСУ высокоточного оружия, считает Рефат Чубаров.

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ВСУ готовятся к освобождению Крыма / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

Освобождение Крыма от российской оккупации может проходить в несколько этапов, рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV, очень много Россией подготовлено укреплений на севере Крыма.

"Это Красноперекопский, Джанкойский район. Целые узлы таких укреплений. У экспертов очень разные мнения, зачем они это делают, потому что трудно утверждать, что вхождение ВСУ в Украину будет выглядеть фронтальным наступлением, как это было в годы Второй мировой войны", — отметил он.

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По словам собеседника, определяющим фактором может стать использование ВСУ высокоточного оружия.

"Чтобы российские войска потеряли контроль над Крымом, есть определенные объекты: мост через Керченский пролив, военные корабли Черноморского флота России, мощные склады боеприпасов. И известно, где они находятся, в том числе вблизи Джанкоя. В прошлом году один из таких складов был взорван. Понятно, что это перекрытие суходольного коридора из оккупированного Крыма через часть Херсонской, Запорожской областей, которые также сейчас оккупированные, на территорию России", — добавил Чубаров.

Освобождение Крыма

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина допускает переговоры с агрессором Россией по Крыму в качестве одной из опций после выхода украинских войск на админграницу Херсонской области.

"Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крымского полуострова, – ред.) нашей армией", — подчеркнул Сибига.

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