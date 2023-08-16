Атака на Крымский мост: в CNN показали новые кадры и раскрыли неожиданные подробности

Служба безопасности Украины предоставила журналистам кадры применения экспериментального морского беспилотника для совершения атаки на Крымский мост 17 июля. Видео показал американский телеканал CNN. В украинской спецслужбе также рассказали изданию новые подробности об операции и отметили, что в будущем будут новые подобные атаки.
Для атаки на Крымский мост использовался беспилотник, получивший название "Морской малыш" (Sea Baby). Он стал результатом многомесячной разработки, которая началась сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Морские беспилотники - это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не участвует. С помощью этих беспилотников недавно мы успешно поразили Крымский мост, БДК (большой десантный корабль) "Оленегорский Горняк" и танкер SIG", - рассказал глава СБУ Василий Малюк.
СБУ предоставила журналистам видео июльской операции, на котором был показан экран пилота за несколько мгновений до того, как дрон доставил до 850 кг взрывчатки к одной из бетонных опор Крымского моста.
В CNN добавили, что источники в службе также предоставили им два видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем примерно через 5 минут еще один удар - по железнодорожному участку с противоположного направления.
Руководитель СБУ Малюк также взял на себя ответственность за первую атаку на незаконный Крымский мост 8 октября, но отказался сообщить подробности.
Смотрите видео - Кадры атаки украинского беспилотника на Крымский мост:
Атака на Крымский мост 17 июля 2023
Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. Позже в Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Керченском мосту.
В Службе безопасности Украины намекнули, что имеют отношение ко взрывам на Крымском мосту, которые прогремели в ночь на 17 июля.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Силы обороны Украины продолжат наносить удары по оккупированному россиянами Крыму и Крымскому мосту. По его словам, это необходимо для того, чтобы разрушить логистику врага.
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