Атака на Крымский мост: в CNN показали новые кадры и раскрыли неожиданные подробности

СБУ предоставила видео операции, на котором показан экран пилота за несколько мгновений до того, как дрон доставил до 850 кг взрывчатки к одной из опор моста.

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Стали известны новые подробности атаки на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Служба безопасности Украины предоставила журналистам кадры применения экспериментального морского беспилотника для совершения атаки на Крымский мост 17 июля. Видео показал американский телеканал CNN. В украинской спецслужбе также рассказали изданию новые подробности об операции и отметили, что в будущем будут новые подобные атаки.

Для атаки на Крымский мост использовался беспилотник, получивший название "Морской малыш" (Sea Baby). Он стал результатом многомесячной разработки, которая началась сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Крымский мост был атакован украинским беспилотником / скриншот

"Морские беспилотники - это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не участвует. С помощью этих беспилотников недавно мы успешно поразили Крымский мост, БДК (большой десантный корабль) "Оленегорский Горняк" и танкер SIG", - рассказал глава СБУ Василий Малюк.

видео дня

СБУ предоставила журналистам видео июльской операции, на котором был показан экран пилота за несколько мгновений до того, как дрон доставил до 850 кг взрывчатки к одной из бетонных опор Крымского моста.

В CNN добавили, что источники в службе также предоставили им два видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем примерно через 5 минут еще один удар - по железнодорожному участку с противоположного направления.

Руководитель СБУ Малюк также взял на себя ответственность за первую атаку на незаконный Крымский мост 8 октября, но отказался сообщить подробности.

Смотрите видео - Кадры атаки украинского беспилотника на Крымский мост:

Атака на Крымский мост 17 июля 2023

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. Позже в Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Керченском мосту.

В Службе безопасности Украины намекнули, что имеют отношение ко взрывам на Крымском мосту, которые прогремели в ночь на 17 июля.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Силы обороны Украины продолжат наносить удары по оккупированному россиянами Крыму и Крымскому мосту. По его словам, это необходимо для того, чтобы разрушить логистику врага.

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