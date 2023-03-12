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Ольха и Нептун в деле: армия Украины бьет войска РФ на расстоянии 100-300 км – Наев

12 марта 2023, 10:43
Силы обороны Украины благодаря высокоточному оружию наносят существенный урон оккупантам России, отметил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Нептун, Наев
Украина успешно применяет на поле боя комплексы Ольха и Нептун - Наев / Коллаж УНИАН, командование ОС ВСУ

Вооруженные силы Украины на войне с агрессором Россией используют отечественное оружие для нанесения ударов по позициям оккупантов. Реактивные системы залпового огня Ольха позволяют бить по захватчикам на расстоянии до 100 километров, а противокорабельные крылатые ракеты Нептун способны поражать вражеские цели на дальности до 300 км. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

В интервью Армия Inform он рассказал о том, что высокоточное вооружение отечественного производства эффективно работает на поле боя.

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"Эффективно себя показало высокоточное оружие отечественного производства. В первую очередь это противотанковый ракетный комплекс типа "Стугна" с дальностью поражения до 5 км, тактический ракетный комплекс "Ольха" с дальностью действия по наземным целям до 100 км, противокорабельный комплекс "Нептун" с дальностью поражения надводных целей до 300 км", - отметил Наев.

Высокопоставленный военный объяснил, что наличие такого оружия позволяет наносить серьезные потери врагу. Использование подобного вооружения чрезвычайно важно для ведения боевых действий.

Также он добавил, что помогают бить врага и иностранные вооружения.

"Налажены поставки иностранных образцов вооружения, таких как противотанковые ракетные комплексы типа Javelin, артиллерийские системы калибра 155 мм Cаesar французского производства, М777 американского производства, Кrab польского производства, PzH 2000 немецкого производства и т.д., а также РСЗО HIMARS, MLRS-270 с дальностью действий до 80 км", - подчеркнул Сергей Наев.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что обстановка внутри страны-агрессора России накаляется. Конфликт Министерства обороны и руководителя боевиков ЧВК Вагнера становится все более публичным. Чиновник прогнозирует, что РФ в ближайшие месяцы столкнется с серьезным внутренним противостоянием.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал западный мир готовиться к распаду РФ. По его мнению, процесс уже начался. Данилов полагает, что в России есть люди, которые готовы свергнуть Путина с поста президента.

Начальник ГУР Минобороны Украина Кирилл Буданов полагает, что через 3 месяца экономика страны-агрессора России больше не позволит Москве вести свою агрессивную войну. Развязавшее военные действия государство понесло огромные потери на фронте.

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Военная помощь Украине от Запада:

Стугна Ольха Сергей Наев Нептун война России и Украины
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