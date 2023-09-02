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В РФ пожаловались, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост

Анна Ярославская
2 сентября 2023, 07:47 обновлено 2 сентября, 07:55
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 00:00 2 сентября было временно перекрыто.
Крымский мост, морской беспилотник
Крымский мост якобы атаковал морской беспилотник / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, скриншот

Минобороны страны-агрессора РФ заявило, что украинский морской беспилотник якобы пытался атаковать Крымский мост, но был уничтожен в акватории Черного моря.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 00:00 было временно перекрыто.

"1 сентября около 23:15 мск была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ в Telegram.

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Также оккупанты заявили, что якобы перехватили украинский дрон над территорией Белгородской области около 23:00 1 сентября.

Атаки на Крымский мост

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл подробности атак на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го.

"Это было непередаваемое ощущение. Много месяцев разработки и успех — словами трудно такое описать", — сказал глава СБУ.

Операцию по повторному подрыву Крымского моста в СБУ назвали "Морской малыш". Так же называется и новое поколение надводных дронов, которые использует СБУ.

Главное управление разведки Украины сообщило, что российские захватчики проводят подготовительные работы для затопления уже второго парома. Враг планирует затопить по меньшей мере шесть плавсредств указанного типа, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.

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