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Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона

Юрий Берендий
14 февраля 2025, 15:05
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Глава Пентагона отметил, что возвращение Украины к границам 2014 года по итогам переговоров остается маловероятным.
Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона
Глава Пентагона сделал заявление о возвращении к границам 2014 года / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем сказал Хэгсет:

  • Границы Украины являются частью переговорного процесса
  • Членство Украины в НАТО - маловероятно, как и возвращение к границам 2014 года

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что вопрос границ Украины является частью переговорного процесса. По его словам, его миссия во время встреч в Европе - внести реалисти реалистичный подход к обсуждению возможных условий урегулирования войны, развязанной Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве вместе с министром обороны Польши.

"Реальность того, что возвращение к границам 2014 года в рамках переговорного урегулирования маловероятно. Реальность американских войск в Украине маловероятна. Реальность членства Украины в НАТО как часть переговорного урегулирования - маловероятна", - добавил он.

видео дня

Гегсет отметил, что США придерживаются своих заявлений относительно статуса американских войск и перспектив вступления Украины в НАТО, признавая низкую вероятность такого сценария. В то же время он подчеркнул, что не намерен ограничивать возможности президента США вести переговоры с лидерами как России, так и Украины.

Министр подчеркнул, что его цель - не устанавливать жесткие рамки для дискуссий.

"Мы здесь лишь для того, чтобы добавить реализма в ожидания наших союзников по НАТО, чтобы стимулировать возможность таких переговоров. Итак, как будут выглядеть эти границы в конечном итоге, сэр, еще предстоит выяснить", - ответил Гегсет на вопрос о возможности возвращения к границам, которые были на 24 февраля 2024 года.

Он предположил, что переговоры будут вестись между президентами США, Украины, России и, вероятно, при участии Европы.

"Все возможно", - подытожил Гегсет.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня, а полного завершения войны в Украине, хотя достичь этого будет сложно и придется действовать поэтапно. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Также Трамп выразил сомнение относительно возможности вступления Украины в НАТО из-за позиции России и обвинил своего предшественника Джо Байдена в "провоцировании" Москвы на полномасштабное вторжение.

Кроме того, он заявил, что Украина вряд ли вернет границы 2014 года и, вероятно, для завершения войны ей придется уступить часть территории. По данным The Washington Post, во время встречи с журналистами в Овальном кабинете 12 февраля Трамп заявил, что не верит в возможность полного восстановления украинских границ.

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Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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война в Украине мирные переговоры с Россией Пит Хегсет
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