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Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

Алёна Воронина
14 февраля 2025, 14:30
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Сильные осадки ожидаются в Украине - во многих областях будет идти снег, а кое-где даже с дождем.
Погода, снег, зима
Погода в Украине - Украину накроют снегопады/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда Украину накроют осадки
  • Какой будет погода в Украине в выходные, 15 и 16 февраля

Погода в Украине в выходные, 15 и 16 февраля, отметится сильными осадками. В ряде областей будет идти снег, а кое-где даже с дождем. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"В Украине - атмосферный фронт. Сегодня он принесет снег на запад и север Украины, ближе к ночи придет и в центральную часть, а завтра, 15-го февраля, снег и мокрый снег ожидается в центральных областях, в восточной части Украины и на юге. Север и запад в субботу окажутся уже в тылу этого атмосферного фронта. Завтра мокрый снег может объединяться с дождем на юге и юго-востоке Украины из-за потепления", - рассказала Диденко.

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Осадки в субботу, 15 ноября, местами будут сильными. Из-за этого на дорогах центра, востока и юга вероятно осложнение ситуации, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, видимость ухудшится.

"Из-за того, что после снега, мокрого снега и даже дождя после сегодняшнего потепления днем 15-го февраля начнет затекать с севера холодный воздух, на дорогах появится опасная гололедица! Водители, будьте особенно внимательными в субботу-воскресенье", - предупредила синоптик.

Также она отметила, что к резкому изменению погоды присоединится порывистый северо-западный ветер.

Диденко подчеркнула, что с 15-16 февраля в Украине снова ожидается похолодание, возобновятся морозы.

Погода в Украине на 15 февраля
Погода в Украине 15 февраля/ meteoprog
Погода в Украине 16 февраля
Погода в Украине 16 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 15-16 февраля

В Киеве 15 февраля будет без осадков, 16-го февраля ожидается небольшой снег.

Синоптик предупредила, что в столице ожидается гололедица на дорогах.

Температура воздуха 15 февраля ночью и днем -4...-6 градусов, в ночь на воскресенье уже ожидается -10 градусов, днем 16-го февраля будет около -5 градусов.

"Холодная погода продлится всю следующую неделю, потепление ожидается, ориентировочно, с 24 февраля", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что новая волна похолодания накроет Украину - синоптик назвал точную дату. На фоне похолодания будут осадки в виде снега, а в некоторых областях - с дождем.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет опасная погода - стало известно, каким регионам приготовиться. Опасные метеорологические явления ожидаются на территории восьми областей.

Напомним, Украину атаковал затяжной шторм - влупила почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря внезапно начала затягиваться и "трясет" страну с новой силой.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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