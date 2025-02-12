Первая страна НАТО заявила, что будет защищать Украину, если РФ снова нападет - СМИ

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна заявил, что его страна должна участвовать в переговорах о гарантиях безопасности Украины.

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Эстония готова защищать Украину в случае нового нападения РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/NATO

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Эстония готова отправить военных в Украину после войны в рамках миротворческой миссии

В случае нового вторжения РФ Таллинн готов помочь в защите Украины

Эстония готова направить своих военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии вместе с международными партнерами. В случае возобновления российской агрессии Таллинн готов защищать Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию ERR.

Министр подчеркнул, что его страна должна "обязательно" присутствовать за столом переговоров, когда будут обсуждать гарантии безопасности для Украины, ведь этот вопрос является критически важным и для самой Эстонии. Цахкна также напомнил, что Эстония вместе с союзниками участвовала в многочисленных миротворческих миссиях, "которые также обеспечивают нашу безопасность".

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"Украина - это экзистенциальный для нас вопрос, и я очень хорошо представляю, как Эстония вместе со своими союзниками будет присутствовать там продуманным образом", - заявил он.

Цахкна отметил, что пока нет окончательного решения, будет ли это миротворческая или военная миссия, однако обсуждения уже продолжаются.

На вопрос, готова ли Эстония защищать Украину в случае нового вторжения РФ, министр ответил, что это отвечает интересам страны. В то же время Цахкна подчеркнул, что окончательное решение будет принимать парламент Эстонии в соответствии с законодательством.

Расходы на оборону стран НАТО / Инфографика: Главред

Миротворцы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Великобритания, Франция и государства Северной Европы выступают за создание миротворческой миссии в Украине после прекращения огня, тогда как Германия и ряд других стран придерживаются противоположной позиции.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин рассматривает возможность размещения немецких военных в буферной зоне между Украиной и Россией. По его словам, этот вопрос будет актуальным для обсуждения в будущем.

Размещение европейских миротворцев в Украине станет одной из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Эксперты считают, что без участия США миротворцы могут оказаться под угрозой российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для обеспечения безопасности Украине понадобится до 200 тысяч иностранных военных, но эксперты считают эту цифру завышенной.

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Что известно о ERR? Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший председатель Эстонского радио.

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