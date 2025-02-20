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Путиниста Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы

Алена Кюпели
20 февраля 2025, 18:04обновлено 20 февраля, 19:19
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Певцов рассказывал, как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных районов.
Певцов скоро останется без работы
Певцов скоро останется без работы / Коллаж Главред, фото Instagram/ dima_pevtsov

Вы узнаете:

  • За что приговорили путиниста Певцова
  • На какой срок он может сесть

Российский оголтелый актер-путинист, который в последнее время сильно ударился в религию Дмитрий Певцов, получил 10 лет тюрьмы заочно.

Осужденный является депутатом госдумы террористической России и входит в круг приближенных к кремлю "публичных деятелей", открыто поддерживающих полномасштабное вторжение РФ.

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По данным СБУ, задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием Путина. Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Кроме того, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал, как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных районов Украины в состав России.

Среди прочего он отрицал военные преступления россиян на временно захваченных территориях нашего государства, в частности в Мариуполе.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд заочно признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст.436 (пропаганда войны).

Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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Ранее Главред писал о том, что в одной из пропагандистских программ на YouTube, Певцов отвечал на короткие вопросы авторов программы. Так, на вопрос о том, хотел бы Певцов стать президентом, актер начал восхвалять российского диктатора Путина, при этом оправдывая все его действия "волей божьей".

Ранее также Дмитрий Певцов, который одним из первых поддержал войну в Украине, поразил своим цинизмом в отношении мобилизированных россиян. Пафосные речи перед будущими смертниками пропутинский артист произносил в дорогущем костюме.

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