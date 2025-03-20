В центре Ровно произошел теракт: взрывчатка сработала в авто, есть пострадавшие

Что известно:
- В центре Ровно произошел взрыв
- Самодельное взрывное устройство сработало внутри автомобиля
- Инцидент квалифицирован как террористический акт
В четверг, 20 марта, в Ровно взорвалось самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел вблизи одного из торгово-развлекательных центров города. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
"Событие квалифицировано как теракт", - сообщила полиция Ровенской области.видео дня
По предварительной информации, взрыв произошел около 13:40 на улице Киевской. Взрывчатка сработала внутри автомобиля, который перевозил опасное устройство.
В результате взрыва пострадали два человека - водитель и пассажир транспортного средства. Их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Состояние пострадавших пока неизвестно.
"Продолжаются комплексные мероприятия с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему", - сообщили полицейские.
На месте происшествия работали взрывотехники, которые тщательно обследовали территорию на предмет возможных дополнительных угроз. Также к расследованию привлечена следственно-оперативная группа полиции, которая совместно с представителями Службы безопасности Украины проводит комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.
Следователи СБУ начали досудебное расследование по ст. 258 (террористический акт) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение агентов РФ - последние новости
Напомним, 20 марта СБУ задержала агента ГРУ, который прибыл из Приднестровья под видом предпринимателя. Его целью было похищение секретных разработок Украины в сфере беспилотных систем.
Также Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть РФ, которая планировала осуществить взрыв возле здания одного из подразделений Сил обороны Украины. В результате операции задержаны четверо участников группы.
Как сообщал Главред, СБУ вместе с Нацполицией предотвратили теракт в Киеве, который готовила российская военная разведка. Задержаны два агента, которые планировали изготовить взрывчатку и взорвать ее в многолюдном месте столицы.
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Что известно о Национальной полиции Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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