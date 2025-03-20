Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

Витольд Фокин был первым премьер-министром независимой Украины.

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Умер Витольд Фокин / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Masha Fokina, uk.wikipedia.org

Что известно:

20 марта стало известно о смерти Витольда Фокина - первого премьер-министра Украины

Печальную новость сообщила его внучка Мария Фокина

Первый премьер-министр независимой Украины и бывший заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин умер. Ему было 92 года. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила внучка Мария Фокина в Facebook.

"Дедушка", - написала внучка Витольда Фокина и добавила эмодзи с разбитым сердцем. видео дня

Также Мария Фокина опубликовала несколько фотографий с дедушкой. Под сообщением пользователи выражают соболезнования семье в связи с уходом в вечность Витольда Фокина.

Сообщение Марии Фокиной / Фото: скриншот

Кто такой Витольд Фокин

Фокин родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка в Донецкой области. Свою карьеру он начал с работы на шахте, где постепенно поднялся до руководящих должностей в угольной промышленности.

23 октября 1990 года Витольд Фокин был назначен исполняющим обязанности председателя Совета Министров Украинской ССР. Уже 14 ноября того же года его официально утвердили на этой должности. Через полгода, 18 апреля 1991 года, Фокин стал премьер-министром Украинской ССР, принимая на себя управление государством в период значительного экономического кризиса.

Фокин имел возможность возглавить правительство СССР по приглашению тогдашнего генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева, однако отказался. С момента провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года и до 1 октября 1992 года он исполнял обязанности премьер-министра независимой Украины.

Витольд Фокин вошел в историю как один из подписантов Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года вместе с президентом Украины Леонидом Кравчуком. Этот документ официально завершил существование Советского Союза, способствовал созданию Содружества Независимых Государств (СНГ) и закрепил суверенитет Украины.

С 1993 года Фокин занимался научной работой в Институте мировой экономики и международных отношений, а также занимал должность президента Международного фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией. В период с 1997 по 2001 год он был членом Высшего экономического совета при Президенте Украины.

Контроверсионная деятельность в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)

18 августа 2020 года Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе. Его участие в переговорах вызвало значительный общественный резонанс из-за ряда противоречивых заявлений.

В частности, Фокин утверждал, что Россия вынуждена была забрать Крым, чтобы его не захватили американцы, а также отрицал факт войны между Россией и Украиной на Донбассе. Эти высказывания привели к критике со стороны общественности, СМИ и даже представителей украинской власти. Глава Офиса президента Андрей Ермак открыто заявил, что Фокин должен покинуть ТКГ, а министр внутренних дел Арсен Аваков призвал его уйти "снова на пенсию".

Атака во время полномасштабного вторжения

27 марта 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину одна из российских ракет попала в дом Витольда Фокина. К счастью, сам политик не пострадал, поскольку находился в Молдове.

Отставка Фокина из ТКГ - новости по теме

Напомним, 18 августа указом президента Владимира Зеленского Витольд Фокин был назначен заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

В интервью изданию Страна.UA политик заявил, что Киев должен предоставить особый статус всем районам Донбасса и объявить всеобщую амнистию. Он подчеркнул, что это его личная позиция, а под "особым статусом" имел в виду создание специальной экономической зоны на территории Донбасса. Относительно амнистии Фокин уточнил, что она не будет распространяться на тех, кто совершал военные преступления.

Кульминацией скандала стало заседание Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти 29 сентября, где Фокин заявил, что "не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе".

Как сообщал Главред, 30 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о выводе Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и уволил его с должности первого заместителя главы делегации.

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