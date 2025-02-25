Ядерное оружие вместо вступления в НАТО: в США отреагировали на инициативу Украины

У Трампа прокомментировали заявления Зеленского о ядерном оружии.

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Может ли Украина получить ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

О чем речь:

США прокомментировали ядерное вооружение Украины

Вашингтон готов к диалогу с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио назвал несерьезными заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности получения ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО. В интервью Breitbart News он ответил на вопрос журналиста по этой теме и высказал свою позицию.

"Я не думаю, что кто-то считает это серьезным предложением с их стороны (Украины - ред.), и я не думаю, что оснащение их ядерным оружием - это решение проблемы", - сказал он. видео дня

По словам Рубио, он не слышал от Зеленского прямых требований о предоставлении Украине ядерного оружия, если процесс вступления в Альянс будет длиться годами. В то же время госсекретарь подчеркнул, что не поддерживает такой сценарий и считает его нереалистичным.

"Я не думаю, что это реалистичное требование. Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше - и я не думаю, что это решит их проблему, как они ее видят. Я думаю, что у него есть фундаментальная проблема, и это нормально: как достичь такого окончания конфликта, которое будет долговременным, которое будет существовать и которое не приведет к новой войне через год, два года или три года? Об этом придется говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие - это ответ на этот вопрос", - добавил госсекретарь США.

​ Какие страны владеют ядеркой / Инфографика: Главред

Кроме этого, Рубио заявил о возможностях для сотрудничества между США и Россией. В частности, Вашингтон готов к диалогу по замороженным российским активам, открытию посольств и будущему американских компаний, которые прекратили работу в РФ.

"Это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения", - сказал госсекретарь США.

Ядерное оружие для Украины - что известно

Как сообщал Главред, не так давно у Трампа сделали заявление относительно ядерного оружия для Украины. Специальный представитель Соединенных Штатов по Украине и России Кит Келлог прокомментировал возможность его возвращения.

Глава Пентагона Пит Гегсет допустил передачу Украине ядерного оружия. Однако заявил, что не собирается "объявлять что-то открытое или нерассмотренное".

Впоследствии политолог Владимир Фесенко объяснил, как Зеленский повышает ставки в переговорах. Он заявил, что президент Украины поднимает планку украинских требований.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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