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Бежала от войны: стало известно о еще одном зверском преступлении россиян под Киевом

6 апреля 2022, 22:44

Женщина приехала в Мотыжин из Киева на второй день войны, чтобы укрыться от взрывов.

Женщину нашли в братской могиле / Обозреватель

В Киевской области в селе Мотыжин идентифицировали еще одну женщину, которую цинично убили оккупанты.

Об убийстве стало известно только тогда, когда на Житомирской трассе в братской могиле обнаружили практически всю семью старосты села Мотыжин Ольги Сухенко. С ней был закопан муж Игорь и сын Александр. В живых осталась только дочь старосты, которая с семьей покинула село в первые дни войны.

Как сообщает Обозреватель,в этой же братской могиле нашли и тело 41-летней киевлянки Ярославы Литвиненко. Женщина вместе с младшей сестрой приехала в начале войны в дом своей бабушки, где жили ее родители, надеясь укрыться от обстрелов.

Также в братской могиле обнаружили тело волонтера из Ирпеня Сергея Кубрушко. Он с братом привез продукты для жителей и был убит российскими солдатами.

Теперь стало известно о гибели 41-летней Ярославы Литвиненко. Женщина приехала в Мотыжин из Киева на второй день войны, чтобы укрыться от взрывов. Многие тогда думали, что можно пересидеть войну в маленьком населенном пункте.

Ярослава Литвиненко для Мотыжина была не чужим человеком. Тут жила ее бабушка, которая давно умерла, но остался дом. Также в селе живут ее отец и мама. Ярослава и раньше часто бывала в Мотыжине. В школьные годы она тут бегала на дискотеку.

Как рассказала подруга Яси, Светлана, когда российские оккупанты ехали по улице, они открыли огонь по домам, которые стояли у дороги.

"Их дом как раз находился вдоль дороги, а Яся с отцом были во дворе. Мы еще точно не знаем, как именно все произошло. Но ее ранили, а потом ее и отца орки забрали с собой. Это было 19 марта", – говорит Светлана.

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Отцу Яси удалось спастись, то ли его отпустили, то ли он сбежал, пока неясно. А вот Ярослава погибла. Ее тело обнаружили только сейчас. Друзья даже не знали, найдут ее или нет.

"Мне подруга позвонила и кричала в трубку, что нашей Яси нет. Я до сих пор не могу в это поверить, мне кажется, что она жива. Я думала, может, она найдется. Но нет", – плачет Светлана.

У Ярославы остался сын, который служит в президентском полку

"Ярослава жила в Киеве на Севастопольской площади, работала в магазине. Она сама воспитывала сына, он служит в президентском полку. В прошлом году он участвовал в параде на День Независимости, а Ярослава очень им гордилась. Она сумела воспитать очень хорошего парня", - говорят друзья.

Сейчас вся семья Яси готовится к похоронам.

Всего же в Мотыжине официально сейчас известно о шести погибших. Но поиски пропавших людей еще идут.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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