Торговля награбленным: РФ через Крым вывозит за границу украденное в Украине зерно

РФ пытается продать украденное в Украине зерно / УНИАН

Российские оккупанты пытаются продать на международных рынках зерно, украденное при захвате украинских территорий.

Как пишет Экономическая правда, российское судно Матрос Позинич загрузило 27 тыс. тонн украденного в Украине зерна и направлялось в порт в Александрии.

Отмечается, что украденное в Украине зерно вывозят на судне, которое входит в подсанкционную Объединенную судостроительную корпорацию.

При этом 27 тысяч тонн украденного в Украине зерна было загружено в оккупированном Крыму и его пытались направить в Египет.

Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали России доставить это зерно в Александрию.

"По нашей информации, сейчас российская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали краденый груз, если российский сухогруз зайдет в их порты", – сообщил Николенко.

В МИД отметили, что вместе с правоохранителями и международными партнерами работают для того, чтобы наказать оккупантов за хищение украинского зерна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно, и вывезли его через захваченный Крым на территорию российского государства. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

На оккупированной Луганщине фермеров заставляют начать посевную, а урожай намерены "национализировать". Россия совершает военные преступления, за которые международным законодательством предусмотрены наказания.

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