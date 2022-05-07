У танка снесло башню: россияне поплатились жизнью за подавленную пшеницу

Россияне поплатились жизнью и танком за подавленную пшеницу / скриншот

В сети показали эффектные кадры уничтожения Вооруженными Силами Украины вражеского танка на поле боя.

Танк с оккупантами сгорел посреди засеянного пшеничного поля. Об этом в Facebook сообщает 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Вражеская бронетехника с рашистской символикой Z заехала на засеянное поле. В один момент из башни танка повалил густой дым.

Затем бойцы 93-й ОМБр показали, что от танка российских оккупантов осталась лишь груда обгоревшего металла. При этом башню вовсе снесло во время нанесения удара.

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Напомним, 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.

На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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