Путин обвинил США в 'обмане' и хочет переписать зерновое соглашение

Путин хочет переписать зерновое соглашение / Фото УНИАН

Российский диктатор в бешенстве и обвинил Евросоюз якобы в "обмане", связанном с экспортом украинского зерна "зеленым коридором". Он даже заявил о необходимости изменить направление вывоза зерна. Об этом он заявил во время выступления на форуме.

Изменение направления Путин хочет обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом. Ведь мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, чтобы помочь беднейшим странам, а что происходит на практике?"- сказал Путин.

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Он утверждает, что Евросоюз якобы обманул Путина, потому что украинское зерно "направляется не в беднейшие страны, а в страны ЕС". Он также обвинил США, Великобританию и страны ЕС в якобы "одержимости и политическими идеями".

"К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и ЕС, которые одержимы иллюстрированными политическими идеями. А благосостояние своих граждан и тем больше людей за пределами так называемого золотого миллиарда они задвигают на задний план, что неминуемо заведет западные страны в тупик экономического и социального кризиса", - цинично добавил Путин.

Подписание соглашения о вывозе морем украинского зерна

Напомним, в пятницу, 22 июля, в Стамбуле состоялась церемония подписания соглашения по поставкам зерна и продовольствия из Украины. Стороны договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

При этом Украина не подписывала напрямую соглашение с РФ. Соответствующие договоренности были подписаны между Украиной, Организацией Объединенных Наций и Турцией. Так же российская сторона подписала соглашение с ООН и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией Украины возможности выстоять в войне против РФ. По словам Зеленского, сейчас в нашем государстве уже в наличии зерна примерно на 10 млрд долларов. Он подчеркнул, что появился шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

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