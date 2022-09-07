В Новой Каховке на Херсонщине прилеты по оккупантам РФ: ПВО врага не отбило атаку

В Херсонской области по позициям войск РФ были нанесены новые удары / Соцсети

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области произошли взрывы неподалеку от Каховской ГЭС, над гидроэлектростанцией и в районе поселка Казацкое, где зафиксировано 3 прилета. Российская система противовоздушной обороны атаку не отбила.

Как сообщает местный Telegram-канал Х.Херсон, в среду утром, 7 сентября, в захваченной российской армией Новой Каховке были слышны взрывы. По данным очевидцев, взрывы были в районе Каховской ГЭС. В частности, рядом с гидроэлектростанцией и над ней. Поднялись столбы дыма.

Прилеты в Херсонской области 7 сентября / Соцсети

Войска РФ пытались сбить летящие снаряды своими ПВО, но безуспешно.

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"В Новой Каховке с утра взрывы и воет сирена. На горизонте можно видеть "успешную" работу орковской ПВО", - отмечается в сообщении.

Также взрывы были установлены и в районе поселка Казацкое на правобережной Херсонщине сразу за мостом Каховской гидроэлектростанции. Там слышно было три взрыва.

"В районе Казацкого 3 прилёта – над Днепром стоит дым, над и около ГЭС тоже дым", - подчеркивается в сообщении.

Армия Украины контрнаступает в Херсонской области

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную военную операцию против войск РФ в Херсонской области. Идет работа над вытеснением оккупантов с занятых ими позиций. Украинские подразделения деоккупировали населенный пункт Высокополье, над которым уже развевается государственный флаг.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что мосты на Херсонщине, которые армия России использовала для снабжения своих войск, больше непригодны для эксплуатации. Украинские войска также сокрушили три вражеские переправы через Днепр.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что ВСУ также освободили село Ольгино, расположенное севернее освобожденного Высокополья. По его словам, есть и другие населенные пункты, отбитые у оккупантов. Вражеская группировка на правом берегу Днепра попала в оперативное окружение.

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