Символ режима Путина не выдержал: в СБУ прокомментировали взрыв на Крымском мосту

Крымский мост – один из путей логистики оккупантов агрессора РФ, перерезание их маршрутов военных поставок является логичным шагом, отметил Артем Дехтяренко.

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Один из символов режима Путина в очередной раз не выдержал военной нагрузки - Дехтяренко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Telegram-канал Baza

Служба безопасности Украины не раскрывает подробностей инцидента на Крымском мосту. Все детали будут после победы. Пока остается наблюдать, как один из символом режима директора страны-агрессора России Владимира Путина не выдержал военной нагрузки. Правила войны позволяют перерезать снабжение группировки вражеских войск. Об этом заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что спецслужба обязательно расскажет все подробности инцидента на Крымском мосту, но только после победы в войне.

"Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", - отметил Дехтяренко.

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При этом он напомнил, что в одном из своих интервью руководитель СБУ Василий Малюк предоставлял объяснение, согласно которому нормы международного права и логика ведения войны позволяют перерезать пути логистики врага. Крымский мост – один из транспортных коридоров военных поставок для российской оккупационной армии.

Подоляк сделал заявление о взрывах на Крымском мосту

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте фактически указал, что Крымский мост – незаконное сооружение, которое долго не простоит.

"Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения", - подчеркнул Подоляк.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля

На Крымском мосту прогремели взрывы. Ночью 17 июля на эстакаде в захваченном агрессором Россией Крыму в результате двух взрывов рухнул пролет. Движение по мосту перекрыто. На пути к нему образовались огромные пробки.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - сказал крымский гауляйтер Сергей Аксенов.

По информации России, погибли два человека.

Позже в социальных сетях появились кадры последствий взрывов на Крымском мосту. Пробки на подъезде к эстакаде – более 1000 транспортных средств.

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