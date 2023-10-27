Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал главу Евросовета Шарля Мишеля и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что он собирается встретиться с директором страны-агрессора России Владимиром Путиным. Информацию уже подтвердили в аппарате венгерского премьера. При этом Орбан якобы пытался избежать встречи с Путиным, но у него не получилось.
Как сообщает венгерское издание hvg.hu со ссылкой на свои источники, Орбан предупредил руководство ЕС и НАТО – Мишеля и Столтенберга – о том, что он намерен провести встречу с Путиным.
Также Орбан якобы говорил, что встреча с Путиным прошла не по его инициативе, но избежать диалога с кремлевским директором не удалось.
Примечательно, что в пресс-службе премьера Венгрии подтвердили информацию об информировании Орбаном руководителей ЕС и НАТО о встрече с Путиным. Однако не подтвердили сведения, согласно которым Орбан такой встречи хотел избежать.
"Перед каждой такой встречей премьер-министр проводил консультации, связанные с членством Венгрии в НАТО и ЕС", - подчеркнули в аппарате Виктора Орбана.
Встреча Орбана с Путиным и пропаганда об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с главой Кремля Владимиром Путиным на форуме Один пояс – один путь. Там Орбан, который повторяет кремлевскую пропаганду о войне против Украины, сказал Путину, что Будапешт "пытается спасти двусторонние отношения" с Москвой, выступает "за снятие санкций с России" и завершение "боевых действий в Украине".
Спустя несколько дней Орбан сделал скандальное заявление об Украине. В частности, он сказал, что помощь Украине якобы не в интересах народа Венгрии. По его словам, безопасность венгерского государства обеспечивается НАТО.
На Западе раскритиковали Орбана за встречу с руководителем страны-агрессора России Путиным. Сам Орбан сделал новое скандальное заявление о том, что "Украина не одержит победу на фронте", что его подвергли уже новой критике.
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