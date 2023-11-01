Относительно поведения Венгрии есть соответствующие механизмы, но они не применяются, подчеркнул Коломиец.

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Эксперт назвал реальный шаг, который можно использовать для запугивания Венгрии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Венгрию невозможно исключить из Евросоюза. Страна должна сама принять решение о добровольном выходе из состава ЕС. Так, как это произошло после референдума в Великобритании в 2016 году. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец.

"Это возможно при условии добровольного решения о выходе страны-члена из состава ЕС, а уже потом можно говорить об определенных механизмах и временных рамках. Но принудительного исключения в договорах нет. При этом в Лиссабонском и других договорах содержатся механизмы избежания блокирования какой-то одной страны или группы стран. Соответственно, относительно поведения Венгрии есть соответствующие механизмы, но они не применяются", - отметил Коломиец.

По его словам, ЕС прикрывается другими статьями настоящего договора, где решения в сфере внешней политики принимаются обязательно единогласно всеми странами. Хотя есть механизмы, позволяющие избежать этих ситуаций, которые были применены ранее.

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"Например, во время так называемого долгового кризиса, который поглотил Грецию, страна была на грани выхода из Еврозоны. Тогда такие механизмы находили, потому что была политическая воля. Сейчас политической воли на это нет", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что силового исключения страны против ее желания нет. Можно попробовать исключить Венгрию из Рамштайна. Это даст сигнал о том, что Венгрия не должна быть среди тех, кто поддерживает Украину.

"Никаких сомнений, что за закрытыми дверями во время заседаний Рамштайна обмениваются крайне тайными данными, и я убежден, что через соответствующие каналы Будапешт, возможно, передает их на Лубянку или в Кремль. Чтобы ее исключить, не надо строить замков на песке – это реальный шаг, который можно использовать как запугивание и сдерживание Венгрии", - отметил Коломиец.

Венгрия постоянно выдает скандальные заявления в адрес Украины

Недавно скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине - не в интересах его народа. Как отметил венгерский премьер, интересы Украины, мол, никогда не будут ставиться выше интересов Венгрии, и он считает недопустимым, чтобы это "кого-то задело".

Также Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум. Так, Орбан заявил, что Венгрия не будет оказывать поддержку Украине в вопросах международных отношений до тех пор, пока Киев не восстановит языковые права этнических венгров, проживающих на территории страны.

Кроме того, Орбан станцевал под дудку Путина и выдал еще одно скандальное заявление об Украине. Так, во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Орбан назвал войну страны-агрессора России против Украины "военной операцией".

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