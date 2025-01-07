Один признак раскроет тайну: ТОП сигналов того, что партнер может изменять

Изменения в жизни пары могут быть ранним сигналом того, что один из партнеров рассматривает возможность измены.

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Что может говорить об измене / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Vika_Glitter

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Необычный запах может говорить об измене

Новые приемы могут выдать тайну

В долгосрочных отношениях обнаружение измены - того, что одна из сторон тайно встречается с другим человеком, часто становится причиной разрыва.

По мнению специалистов, если у вас есть подозрения, что ваш партнер может быть не верен, существует несколько явных признаков, на которые стоит обратить внимание, пишет издание The Sun.

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При этом многие из этих признаков проявляются в интимной жизни. Специалисты утверждают, что изменения в сексуальной жизни пары могут быть ранним сигналом того, что один из партнеров рассматривает возможность измены.

Сексолог выделила пять ключевых признаков, которые могут указывать на возможные проблемы в отношениях.

Меньше секса

Один из очевидных признаков того, что у партнера может быть роман на стороне, — это снижение желания заниматься сексом. Это может происходить из-за чувства вины за поиск удовольствий вне отношений или из-за потери интереса к партнеру.

Специалисты говорят: "Если партнер постоянно избегает интимной близости, ссылаясь на усталость или стресс, это должно насторожить".

Или... больше интимной близости

Иногда человек может искать больше секса из-за возбуждения, вызванного изменой, или в попытке скрыть свои действия. В некоторых случаях поведение может казаться натянутым, что также является попыткой скрыть тайную связь.

Эксперты отмечают: "Понимая, что отсутствие секса может вызвать подозрения, человек может стремиться к более частым и интенсивным интимным отношениям, чтобы замаскировать свою измену".

Ориентация на физическую составляющую

Если вы замечаете, что партнер действует по знакомому сценарию, это может служить тревожным сигналом.

Когда человек занимается сексом исключительно ради телесного наслаждения и теряет интерес к развитию эмоциональной связи, это указывает на то, что его отношения больше не вызывают заинтересованности.

Он может начать искать эмоциональную близость с другими, так как не ощущает удовлетворения в текущих отношениях.

Новые приемы

Если у партнера есть новый трюк, который он хочет испытать, он, вероятно, не сделает это идеально с первого раза. Однако если он тренировался с другим человеком, результат может быть другим.

Специалисты говорят: "Возможно, другой партнер научил их чему-то новому, или они просто чувствовали себя более уверенно, чтобы пробовать это с ним. Если они безукоризненно выполняют что-то, чего вы никогда раньше не видели, задумайтесь, когда у них было время это отработать".

Необычный запах

Когда люди бывают в интимной близости с другими, их запах меняется, и не только из-за остатков духов или лосьона после бритья.

Каждый человек имеет свой уникальный запах, и его можно уловить на коже партнера.

Эксперты также резюмируют: "И, конечно, засос, который вы им не ставили, будет очевиден".

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