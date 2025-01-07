У директора НАБУ Кривоноса конфликт интересов: жена возглавляет фирмы разыскиваемого Бюро криминального авторитета, – военный

https://glavred.info/ukraine/u-direktora-nabu-krivonosa-konflikt-interesov-zhena-vozglavlyaet-firmy-razyskivaemogo-byuro-kriminalnogo-avtoriteta-voennyy-10628348.html Ссылка скопирована

Жена директора НАБУ Кривоноса оказалась руководителем ряда фирм, принадлежащих одному из лидеров криворожской криминальной группировки Эдуарду Самоткалу, разыскиваемому Бюро. Это прямой конфликт интересов, – написал блоггер, военнослужащий Владимир Бойко.

"Семья Кривоноса – его жена, сестра жены и даже теща – давно и плодотворно обслуживает криворожскую криминальную группировку "Двадцатовские", одним из лидеров которой является Эдуард Самоткал, очень колоритный предприниматель со многими судимостями за плечами, которого сейчас разыскивает НАБУ в деле Южно-Украинской АЭС", – написал Бойко.

Он привел перечень фирм, возглавляемых женой Кривоноса – Галиной Польшинской.

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"Галина Александровна Польшинская, которая являлась директором фирм DAAR company s.r.o. (Чехия) и Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехия), принадлежащих Самоткалу Эдуарду Викторовичу и его жене Руслане Александровне, а также являвшейся директором ООО "Инновационные технологические продукты", принадлежащего Самоткалу Руслане Александровне, и возглавляла киевское представительство фирмы Business Perspective Alfa, s.r.o., принадлежащей Самоткалу, – это жена нынешнего директора НАБУ Семена Кривоноса", – отметил он.

Он напомнил, что не так давно директор НАБУ Семен Кривонос был известен лишь тем, что в 2009 году объявлялся в розыск, был привлечен к уголовной ответственности и осужден за подкуп студентов на местных выборах в Киеве и Киевской области.

"Но 6 марта 2023 года криминальный авторитет Эдуард Самоткал вытащил, поистине, счастливый билет: директором НАБУ стал мужчина и зять его доверенных лиц. После чего так называемые антикоррупционные активисты мгновенно втянули языки в свои задницы и больше не интересуются, почему НАБУ до сих пор не добилось депортации в Украину расхитителя средств Южно-украинской АЭС и даже не задержало сообщников Самоткала – мать и дочь Польшинских", – подчеркнул блогер.

Бойко предположил, что здесь присутствует коррупция или конфликт интересов директора НАБУ Кривоноса. А также удивился молчанию антикоррупционных активистов Шабунина и Николова.

Ранее сообщалось, что аудит деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины будет проведен только за последние месяцы его работы, а не с момента создания. По мнению политического эксперта Александра Кочеткова, это сделано, чтобы не признавать внутреннюю коррупцию, неэффективность и незаконные действия

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