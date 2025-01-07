Баня, селедка: Ирину Шейк поздравили кринжовым тортом в духе террор-родины - РФ

Вы узнаете:
- Что любит Ирина Шейк
- Как она отметила свой день рождения
Российскую супермодель Ирину Шейк, которая часто попадает в скандалы, связанные то ли с символикой РФ, то ли с флагом, то ли с маркером терроризма - буквой Z, поздравили с днем рождения очень символичным тортом.
Модель, которая молчит о жестоком военном нападении России на Украину, поделилась на своей странице в Instagram тортом, который буквально напичкан самыми очевидными и "дорогими" символами ее агрессивной родины - России.
В частности, на торте. российская модель могла увидеть лежащее тело в бане, а также тарелку соленых огурьцов и селедки. Очевидно, что модель все это дело любит, ведь она даже подписала каждый из "легендарных" символов на русском языке, правда латинскими буквами.
"ДР от моих друзей, кто знает меня хорошо. Банька, селелодочка, семечки, огурчики", - написала Шейк.
Шейк хоть и молчит о войне, но часто была замечена с ее атрибутами. Так, модель стала главной героиней didgital-версии обложки известного глянцевого журнала V Magazine. Фотографией, которая украсила декабрьский номер модель поделилась на своей странице в Instagram.
Тогда эта фотография буквально взорвала социальные сети, ведь многие люди в мире явно увидели российский триколор. Модель, традиционно, отмолчалась.
Интересно, что Шейк родилась в обыкновенной семье шахтера и учительницы в Челябинской области.
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Ранее Шейк, которая отказывается давать какие-либо политические комментарии и выражать свое отношение к войне, которую развязала ее родина Россия против Украины, выложила на своей странице в Instagram свежее фото. Между тем, фото, мягко говоря удивили поклонников супермодели, потому что напомнили "старые протертые носки", на которые надели "мамины каблуки".
Также Главред писал о том, что Ирина Шейк попала в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подписью, в которой использовала букву Z. Ее избрали российские пропагандисты, как один из символов войны с Украиной.
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Кто такая Ирина Шейк
Ирина Шейк - Родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинске. Отец был шахтёром, умер в 2000 году, когда ей было 14 лет, от болезни лёгких. Матери Ольге, преподавателю музыки, приходилось работать в двух местах, чтобы прокормить себя и двух дочерей, у Ирины есть старшая сестра Татьяна.
Шейк появлялась на обложках самых известных журналов. Вела 4-й сезон реалити-шоу "Топ-модель по-русски". В 2024 году стала лицом российского бренда Gloria Jeans. По данным Википедии, в 2022 году она выступила против российского вторжения в Украину, заявила о намерении сделать пожертвования ЮНИСЕФ и Красному Кресту для поддержки их гуманитарных усилий на Украине и призвала своих последователей тоже сделать пожертвования.
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