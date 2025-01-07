Баня, селедка: Ирину Шейк поздравили кринжовым тортом в духе террор-родины - РФ

Российская модель отпраздновала свой день рождения в компании друзей, которые знают о ее любви к селедке.

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Ирина Шейк похвасталась тортом / Коллаж Главред, фото Instagram/irinashayk

Вы узнаете:

Что любит Ирина Шейк

Как она отметила свой день рождения

Российскую супермодель Ирину Шейк, которая часто попадает в скандалы, связанные то ли с символикой РФ, то ли с флагом, то ли с маркером терроризма - буквой Z, поздравили с днем рождения очень символичным тортом.

Модель, которая молчит о жестоком военном нападении России на Украину, поделилась на своей странице в Instagram тортом, который буквально напичкан самыми очевидными и "дорогими" символами ее агрессивной родины - России.

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В частности, на торте. российская модель могла увидеть лежащее тело в бане, а также тарелку соленых огурьцов и селедки. Очевидно, что модель все это дело любит, ведь она даже подписала каждый из "легендарных" символов на русском языке, правда латинскими буквами.

Ирина Шейк явно в восторге от своей террористической родины / Фото Instagram/ irinashayk

Шейк и ее ДР с символическим тортом / Фото Instagram/ irinashayk

"ДР от моих друзей, кто знает меня хорошо. Банька, селелодочка, семечки, огурчики", - написала Шейк.

Ирина Шейк и ее любимая "банька" / Фото Instagram/ irinashayk

Шейк хоть и молчит о войне, но часто была замечена с ее атрибутами. Так, модель стала главной героиней didgital-версии обложки известного глянцевого журнала V Magazine. Фотографией, которая украсила декабрьский номер модель поделилась на своей странице в Instagram.

Тогда эта фотография буквально взорвала социальные сети, ведь многие люди в мире явно увидели российский триколор. Модель, традиционно, отмолчалась.

Ирина Шейк и триколор на лице / Фото Instagram/irinasheik

Интересно, что Шейк родилась в обыкновенной семье шахтера и учительницы в Челябинской области.

Ирина Шейк и ее любимая родина / Фото Instagram/irinashayk

Ирина Шейк и ее любимая родина / Фото Instagram/irinashayk

Ирина Шейк и ее любимая родина / Фото Instagram/irinashayk

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Шейк, которая отказывается давать какие-либо политические комментарии и выражать свое отношение к войне, которую развязала ее родина Россия против Украины, выложила на своей странице в Instagram свежее фото. Между тем, фото, мягко говоря удивили поклонников супермодели, потому что напомнили "старые протертые носки", на которые надели "мамины каблуки".

Также Главред писал о том, что Ирина Шейк попала в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подписью, в которой использовала букву Z. Ее избрали российские пропагандисты, как один из символов войны с Украиной.

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Кто такая Ирина Шейк Ирина Шейк - Родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинске. Отец был шахтёром, умер в 2000 году, когда ей было 14 лет, от болезни лёгких. Матери Ольге, преподавателю музыки, приходилось работать в двух местах, чтобы прокормить себя и двух дочерей, у Ирины есть старшая сестра Татьяна. Шейк появлялась на обложках самых известных журналов. Вела 4-й сезон реалити-шоу "Топ-модель по-русски". В 2024 году стала лицом российского бренда Gloria Jeans. По данным Википедии, в 2022 году она выступила против российского вторжения в Украину, заявила о намерении сделать пожертвования ЮНИСЕФ и Красному Кресту для поддержки их гуманитарных усилий на Украине и призвала своих последователей тоже сделать пожертвования.

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