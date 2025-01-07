Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как сделать сахарную пудру в домашних условиях: гениально простой лайфхак

Анна Косик
7 января 2025, 19:19
142
Для приготовления десертов часто требуется именно сахарная пудра и ее легко сделать собственноручно за считанные минуты.
Сахарная пудра, блендер
Обычный ручной блендер может превратить кристаллы сахара в пудру / Колаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что нужно для приготовления сахарной пудры
  • Как легко превратить сахар в сахарную пудру

У многих хозяек бывала ситуация, когда нужно посыпать пончики, или же добавить в крем кристаллы сахара в порошкообразном состоянии для приготовления сладостей, однако сахарной пудры не было под рукой.

Главред узнал, что в таких случаях можно легко сделать сахарную пудру собственноручно в домашних условиях. Лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

видео дня

По ее словам, обычный блендер прекрасно справится с тем, чтобы измельчить сахар до необходимого состояния. Для этого нужно засыпать сахар в ножку блендера и плотно закрыть ее поверх пакетом. Далее необходимо включить блендер на несколько секунд и вы получите сахарную пудру.

Смотрите видео, как сделать из сахара сахарную пудру:

Стоит заметить, что в комментариях пользователи также отметили, что сахарную пудру можно с легкостью получить и используя чашу блендера, которая плотно закрывается.

Другие лайфхаки:

Кто такая Диана Головец?

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня сахар лайфхак
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мокрый снег и мощный ветер: синоптики назвали дату ощутимого похолодания

Мокрый снег и мощный ветер: синоптики назвали дату ощутимого похолодания

20:35Синоптик
"Ситуация неоднозначная": в Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде

"Ситуация неоднозначная": в Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде

20:24Украина
"Могу понять чувства РФ": Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО

"Могу понять чувства РФ": Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО

20:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси

Предательница Лолита срочно сбежала из РФ со своим спутником - причина

Предательница Лолита срочно сбежала из РФ со своим спутником - причина

Последние новости

20:51

Батареи за считанные минуты нагреют дом: эксперт поделился простым способом

20:35

Мокрый снег и мощный ветер: синоптики назвали дату ощутимого похолодания

20:32

Как не угробить ноутбук: хитрый трюк оживит даже "убитый" компьютер

20:24

"Ситуация неоднозначная": в Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде

20:24

"Могу понять чувства РФ": Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО

Кремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФКремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФ
20:05

"Это уже не шутка": невеста Никитюк впервые высказалась про свою помолвку

19:47

Пилот F-16 сбил 6 ракет, имея всего 4: в Defense Express раскрыли подробности

19:38

Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода

19:26

Беларусь нарастила военное присутствие у границы с Украиной: что известно

Реклама
19:19

Как сделать сахарную пудру в домашних условиях: гениально простой лайфхак

19:10

После инаугурации Трампа начнется раскол в российской элите?мнение

18:58

Необычный сюрприз или практичный презент: лучшие идеи подарков мужчине

18:51

"Классика, что всегда работает": чем правильно закусывать ром - ответ экспертаВидео

18:50

Вероятно, являются гражданами Украины: ВСУ взяли в плен 101 военного РФ из Крыма

18:45

В СМИ зафиксирована очередная атака против сетей АЗС БРСМ-Нафта, Avantage-7 и Мотто - политолог

18:23

Доллар установил третий рекорд в 2025 году: НБУ объяснил резкий рост курса

18:23

Жена Сергея Тигипко призналась, почему он не фотографируется с семьей

18:15

По требованию команды Трампа: Путина могут отстранить от власти - Загородний

18:01

При чем регулярно: почему нужно вытирать пыль с комнатных растений

17:52

Только самый внимательный увидит машинку: загадку нужно разгадать за 5 секунд

Реклама
17:39

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

17:38

В России больше не верят в победу в войне: в СВР назвали 2 сценария на 2025 год

17:33

Нелли Фуртадо изменилась до неузнаваемости и показала свои сильно округлые формыВидео

17:25

В США назвали возможные сроки заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

17:25

В МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины

17:14

"Ему дают команду": Лукашенко обвинил Зеленского во втягивании Беларуси в войну

16:59

Новый максимум: в британской разведке назвали худший месяц для РФ на фронте

16:54

РФ не способна на широкомасштабные боевые действия: что изменилось - эксперт

16:50

Один признак раскроет тайну: ТОП сигналов того, что партнер может изменять

16:36

Поможет дальнобойное оружие: эксперт назвал лучший способ противодействия дронам РФ

16:26

ВСУ "разнесли" командный пункт российских морпехов на Курщине: подробности

16:09

У директора НАБУ Кривоноса конфликт интересов: жена возглавляет фирмы разыскиваемого Бюро криминального авторитета, – военный

16:00

Известный шоумен выбил знакомой зубы - что произошло

15:51

Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал

15:40

РФ прибегает к хитростям, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами - эксперт

15:32

Аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине: в ВСУ рассказали правду

15:31

Женщина с базара: как живет бывшая жена террориста Путина

15:20

"Разбирают город по камешку": враг прибегает к ужасной тактике в Курахово

15:16

Звезда Женского Квартала впервые показала своего возлюбленного

15:09

Волонтер Мочанов обвинил журналиста Бутусова в манипуляциях о ситуации на фронте – СМИ

Реклама
14:25

Что будет с тарифами на свет в Украине: нардеп объяснил ситуацию

14:22

Копеечная добавка спасет коронное блюдо: чем легко заменить разрыхлитель

14:06

Ударит весенняя температура: в каких областях Украины будет +14 градусов

13:49

Визит автора "мирного плана" Трампа в Киев: в МИД сделали заявление

13:44

Министерство обороны - от кризиса к эффективности: взгляд бизнесамнение

13:21

Не могли поверить даже в США: F-16 уничтожил 6 ракет РФ за один вылет

13:10

Китайский "подгон" для "Шахедов": почему он не поможет режиму Путина в войне

13:00

Торг между Трампом и Путиным: как Украине не оказаться разменной монетоймнение

12:51

Это финал: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

12:34

В Одессе погорел на взятке командир воинской части: за что он требовал 30% из боевых

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять