Как сделать сахарную пудру в домашних условиях: гениально простой лайфхак

Для приготовления десертов часто требуется именно сахарная пудра и ее легко сделать собственноручно за считанные минуты.

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Обычный ручной блендер может превратить кристаллы сахара в пудру / Колаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что нужно для приготовления сахарной пудры

Как легко превратить сахар в сахарную пудру

У многих хозяек бывала ситуация, когда нужно посыпать пончики, или же добавить в крем кристаллы сахара в порошкообразном состоянии для приготовления сладостей, однако сахарной пудры не было под рукой.

Главред узнал, что в таких случаях можно легко сделать сахарную пудру собственноручно в домашних условиях. Лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

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По ее словам, обычный блендер прекрасно справится с тем, чтобы измельчить сахар до необходимого состояния. Для этого нужно засыпать сахар в ножку блендера и плотно закрыть ее поверх пакетом. Далее необходимо включить блендер на несколько секунд и вы получите сахарную пудру.

Смотрите видео, как сделать из сахара сахарную пудру:

Стоит заметить, что в комментариях пользователи также отметили, что сахарную пудру можно с легкостью получить и используя чашу блендера, которая плотно закрывается.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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