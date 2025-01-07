Как сделать сахарную пудру в домашних условиях: гениально простой лайфхак

Вы узнаете:
- Что нужно для приготовления сахарной пудры
- Как легко превратить сахар в сахарную пудру
У многих хозяек бывала ситуация, когда нужно посыпать пончики, или же добавить в крем кристаллы сахара в порошкообразном состоянии для приготовления сладостей, однако сахарной пудры не было под рукой.
Главред узнал, что в таких случаях можно легко сделать сахарную пудру собственноручно в домашних условиях. Лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.
По ее словам, обычный блендер прекрасно справится с тем, чтобы измельчить сахар до необходимого состояния. Для этого нужно засыпать сахар в ножку блендера и плотно закрыть ее поверх пакетом. Далее необходимо включить блендер на несколько секунд и вы получите сахарную пудру.
Смотрите видео, как сделать из сахара сахарную пудру:
@dianagologovets А вы знали что так можно? ? #готовка#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#якприготовить#полезныесоветы #советыдлядома#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Стоит заметить, что в комментариях пользователи также отметили, что сахарную пудру можно с легкостью получить и используя чашу блендера, которая плотно закрывается.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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