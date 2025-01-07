Лайфхаки, как убрать шерсть с одежды: какие из них действуют, а какие - ерунда

Не все лайфхаки действительно эффективны: чем лучше всего убрать шерсть с одежды.

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Как избавиться от шерсти на одежде / коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие лайфхаки являются эффективными при удалении шерсти с одежды

Какие методы не помогут избавиться от шерсти

Шерсть на одежде - постоянная проблема для тех, кто имеет домашних любимцев. Рассмотрим несколько лайфхаков, которые быстро и эффективно помогут убрать шерсть с одежды.

На Ютуб канале Darina Sweet блогер проверяет насколько эффективны самые распространенные лайфхаки из интернета.

Губка для мытья посуды

На просторах интернета можно найти простой способ избавления от шерсти домашних любимцев. Одни пользователи предлагают взять сухую губку и протирать ею одежду, делая движения в одном направлении, обещая, что шерсть, будет скатываться в комочки и ее потом будет легко убрать. Другие - предлагают смочить губку и делать те же манипуляции. Блогерша испробовала оба метода. Эффективность была оценена в 60-70 процентов, поскольку шерсть убиралась частично. Хотя, все же, лучше с проблемой справлялась влажная губка, а не сухая.

Воздушный шарик

Еще один довольно распространенный способ среди пользователей - воздушный шарик. Его нужно надуть, потереть о ткань, чтобы он наэлектризовался, а тогда уже наэлектризованным шариком провести по вещи, которая загрязнена шерстью. Шарик должен "примагнитить" к себе шерсть. После этого шарик вытирают и используют снова, до тех пор, пока не уберут всю шерсть. Блогерша испробовала и этот метод, но нужного эффекта получено не было. Воздушный шарик с шерстью не справился.

Скотч или изолента

Наиболее эффективными способами избавления от шерсти с одежды, блогерша называет обычный канцелярский скотч или изоленту. Для более удобного пользования скотчем, необходимо обмотать им валик в другую сторону, так, чтобы клейкая основа была сверху. Образовавшимся липким "кольцом" будет удобнее собирать шерсть.

Бритва

С этим способом нужно быть достаточно осторожным. В первую очередь, чтобы не пораниться самому и не испортить одежду полностью. Чистка одежды бритвой занимает гораздо больше времени, чем чистка губкой или роликом. Здесь есть свои плюсы и минусы. Плюс - вместе с шерстью с одежды убираются и латышки. Минус - бритву можно использовать не на всех типах ткани.

Пылесос

Очень популярный метод чистки для тех людей, которые имеют длинношерстных домашних любимцев. Однако учтите, что пылесос хоть и быстрый метод борьбы с шерстью, но не достаточно эффективен. Качество чистки будет зависеть от жесткости щетки пылесоса и мощности двигателя. Пластиковая насадка мало чем поможет. Понятно, что что-то уберется, но мелкие волоски останутся.

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О Ютуб канале Darina Sweet Автор канала - девушка Дарина, которая имеет около 455 тысяч подписчиков. Самой большой страстью девушки являются собаки. Она имеет четыре выставочные собаки породы Джек Рассел терьер и делится в своем блоге жизнью с ними. На канале можно найти много советов, полезной информации, интересных фактов и полезных лайфхаков.

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