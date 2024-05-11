Ловушка для шерсти в стиральной машине: эти хитрые трюки помогут многим хозяйкам

Что нужно положить в стиральную машину, чтобы собрать шерсть?
Существует несколько способов собрать шерсть в стиральной машине, сообщает проект "Все о стиральных машинах и бытовой технике".
1. Губка для посуды:
- Положите новую губку для посуды в барабан перед стиркой.
- Во время стирки губка притянет к себе шерсть, и ваша одежда и стиральная машина останутся чистыми.
- Если вы стираете много вещей или на одежде много шерсти, можно использовать несколько губок.
2. Влажные салфетки:
- Бросьте в барабан 1-2 влажные салфетки.
- Во время стирки салфетки будут действовать как "щётки", собирая шерсть с одежды.
- Салфетки также впитают часть шерсти, не позволяя ей попасть в сливную систему.
Важно -Используйте влажные салфетки без запаха или добавьте в барабан кондиционер для белья, чтобы нейтрализовать запах.
3. Специальные шарики для стирки:
- Эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами.
- Во время стирки шарики цепляют шерсть с одежды.
- Шарики для стирки можно многократно использовать.
4. Стиральные мешки:
- Поместите вещи в специальные стиральные мешки перед стиркой.
- Это поможет минимизировать попадание шерсти в барабан машины.
- Стирайте мешки в режиме деликатной стирки.
5. Теннисные мячики:
- Бросьте в барабан несколько теннисных мячиков.
- Во время стирки мячики будут подпрыгивать и сбивать шерсть с одежды.
Дополнительные советы:
- Перед стиркой удалите с одежды как можно больше шерсти вручную с помощью щетки для одежды или липкого ролика.
- Используйте режим стирки с холодной водой.
- Горячая вода может "запечатать" шерсть на одежде, делая ее более трудноудаляемой.
- Добавьте в стиральную машину кондиционер для белья.
- Кондиционер поможет размягчить шерсть и сделать ее более скользкой, что облегчит ее сбор.
- После стирки очистите фильтр стиральной машины от шерсти.
- Протрите барабан и дверцу машины влажной тряпкой.
Что такое стиральная машина?
Стиральная машина — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".
Ловушка для шерсти в стиральной машине
Существует несколько типов ловушек для шерсти в стиральной машине:
- Сетки для улавливания шерсти: эти сетки обычно помещаются в барабан стиральной машины перед стиркой. Во время стирки шерсть попадает в сетку, а не в барабан машины.
- Шарики для стирки: как уже упоминалось выше, эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами. Во время стирки шарики цепляют шерсть с одежды.
- Устройства для улавливания шерсти, которые крепятся к шлангу: Эти устройства крепятся к сливному шлангу стиральной машины. Во время слива воды из машины шерсть попадает в устройство.
- Специальные липкие ролики - их можно использовать, чтобы удалить шерсть с одежды перед стиркой.
При выборе ловушки для шерсти в стиральную машину важно учитывать:
- Размер вашей стиральной машины: Некоторые ловушки для шерсти подходят только для машин определенного размера.
- Количество шерсти, которое вам нужно удалить: Если у вас есть пушистые животные, вам может понадобиться более мощная ловушка для шерсти.
- Ваш бюджет: Ловушки для шерсти в стиральной машине могут стоить от нескольких гривен до нескольких сотен.
- Прочитав отзывы о различных ловушках для шерсти, вы сможете выбрать ту, которая лучше всего подходит для ваших нужд.
Как убрать шерсть с постельного белья в стиральной машине?
Убрать шерсть с постельного белья в стиральной машине можно несколькими способами:
Перед стиркой:
- Удаление вручную: С помощью щетки для одежды или липкого ролика удалите с постельного белья как можно больше шерсти вручную. Это поможет значительно сократить количество шерсти, которое попадет в стиральную машину.
- Теннисные мячики: Бросьте в барабан стиральной машины несколько теннисных мячиков. Во время стирки мячики будут подпрыгивать и сбивать шерсть с постельного белья.
- Стиральные мешки: Поместите постельное белье в специальные стиральные мешки. Это поможет минимизировать попадание шерсти в барабан машины.
Во время стирки:
- Режим сушки: Используйте режим "Сушка Белья" в стиральной машине. Центрифуга машинки и ее фильтры удалят с поверхности ткани все лишнее, включая шерсть. Важно: * Этот режим подходит не для всех тканей. * Перед использованием обязательно проверьте этикетку на постельном белье.
- Холодная вода: Стирайте постельное белье в холодной воде. Горячая вода может "запечатать" шерсть на ткани, делая ее более трудноудаляемой.
- Кондиционер для белья: Добавьте в стиральную машину кондиционер для белья. Кондиционер поможет размягчить шерсть и сделать ее более скользкой, что облегчит ее сбор.
- Специальные шарики: Используйте специальные шарики для стирки от шерсти. Эти шарики изготавливаются из резины или силикона с мелкими шипами. Во время стирки шарики цепляют шерсть с постельного белья.
После стирки:
- Очистка фильтра: После стирки очистите фильтр стиральной машины от шерсти.
- Протрите барабан: Протрите барабан и дверцу машины влажной тряпкой.
- Сушка на свежем воздухе: По возможности сушите постельное белье на свежем воздухе. Свежий воздух поможет удалить остатки шерсти.
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