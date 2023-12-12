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Выворачивать или нет: как правильно загружать вещи в стиральную машинку

Сергей Кущ
12 декабря 2023, 20:00
Выворачивать или нет – вопрос, требующий внимательного рассмотрения в каждом конкретном случае.
Нужно ли выворачивать вещи при стирке
Нужно ли выворачивать вещи при стирке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В мире быстрого ритма жизни каждая минута имеет значение, в том числе и при заботе о наших вещах. Одним из давно обсуждаемых вопросов в области стирки является необходимость выворачивания вещей перед стиркой.

Кстати, ранее мы рассказывали, что девушка показала, как работает скрытая кнопка в стиралке. Благодаря ей, она легко чистит лоток для порошка.

Зачем вообще выворачивать вещи?

Это позволяет предотвратить повреждение ткани и защитить цвета от выцветания под воздействием моющих средств и воды. Кроме того, это мероприятие может помочь избежать появления складок и заломов на поверхности ткани.

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Как это влияет на качество стирки?

Тщательно вывернутые изделия обеспечивают более равномерное распределение моющего средства и воды, что способствует более эффективному удалению загрязнений. Это особенно важно при стирке более деликатных тканей.

Есть ли исключения из правила?

Вопреки общему правилу, существуют некоторые виды одежды, для которых выворачивание не является обязательным. Например, ткани с водоотталкивающим покрытием могут сохранять свои свойства лучше, если их не выворачивать. Также, для предотвращения потери формы, некоторые вязаные изделия лучше стирать, не вывернутыми наизнанку.

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