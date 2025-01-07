Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

Главред разбирался, что происходит, когда вы заправляете постель по утрам.

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Почему не стоит заправлять постель по утрам / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему не рекомендуют заправлять постель

Когда нужно заправлять постель

Привычка заправлять постель сразу после пробуждения кажется естественным началом дня. Однако исследования показывают, что это может быть не самой лучшей идеей.

Главред разбирался, что происходит, когда вы заправляете постель по утрам, и почему стоит пересмотреть этот ритуал.

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Что происходит, когда вы заправляете постель по утрам?

Во время сна наш организм теряет от 0,5 до одного литра воды через поры. Эта влага пропитывает постельное белье и создает идеальные условия для размножения пылевых клещей – микроскопических существ, которые питаются отмершими клетками кожи, пишет tomsguide.

Заправляя постель сразу после пробуждения, вы удерживаете влагу внутри постели, способствуя созданию теплой и влажной среды, идеальной для бактерий и клещей.

Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения?

Застилая постель по утрам, вы препятствуете испарению влаги, что увеличивает риск накопления аллергенов. Пылевые клещи могут стать причиной астмы, аллергий и других респираторных заболеваний. Даже гипоаллергенные матрасы и постельное белье не полностью защищают от их размножения, если постель застилается слишком рано.

Как правильно ухаживать за постелью?

Чтобы минимизировать риски:

Оставьте постель открытой на 1–2 часа после пробуждения, чтобы влага испарилась.

Регулярно стирайте постельное белье при высокой температуре.

Используйте наматрасники и моющиеся чехлы для подушек.

Проветривайте спальню каждый день, чтобы снизить влажность.

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