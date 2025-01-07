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Волонтер Мочанов обвинил журналиста Бутусова в манипуляциях о ситуации на фронте – СМИ

Олег Макаров
7 января 2025, 15:09
167
Волонтер Мочанов обвинил журналиста Бутусова в манипуляциях о ситуации на фронте – СМИ

Известный волонтер Алексей Мочанов раскритиковал журналиста Юрия Бутусова за распространение ложных слухов о ситуации на фронте, обвинив его в манипуляциях. Об этом Мочанов заявил на своей странице в соцсети, пишет "Закон и бизнес".

"Бутусов ездит себе по фронту, собирает сплетни и слухи, делает стримы и, как всегда, лжет. Вот выдал про "Ставку, на которой разбирали ситуацию со 155 бригадой, и Президент взял все под личный контроль". Но не было Ставки, это несложно проверить", – отмечает Мочанов.

По его словам, с Бутусовым они познакомились на эфирах известного политического телевизионного ток-шоу. Сначала были оппонентами, поскольку Бутусов, не владея ситуацией на фронте, публично критиковал Генштаб ВСУ.

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Поэтому Мочанов, который с 2014 года помогал фронту и был среди защитников Донецкого аэропорта, взял журналиста с собой на передовую летом 2015-го, чтобы показать и рассказать о реалиях войны на востоке. После чего они вместе вели цикл программ о военных.

"С тех пор начался мой персональный ад. Ужас, который время от времени до сих пор преследует меня. Ведь освобождение пленных – это точно не про белую одежду и книги с глянцевой обложкой", – характеризует это сотрудничество Мочанов.

По данным СМИ, в первые два года полномасштабной войны Бутусов не обновлял данные в ТЦК. Впервые появился в ТЦК только на следующий день после принятия закона о мобилизации, который ужесточил ответственность за нарушение правил военного учета.

В тот же день он оформил отсрочку, как отец троих несовершеннолетних дочерей. Отсрочка действует до 11 апреля 2025 года включительно.

При этом ранее, по данным СМИ, Бутусов уклонялся от мобилизации, ссылаясь на близорукость из-за избиения "Беркутом" в декабре 2013 года.

В своих публикациях Бутусов возмущается низким уровнем мобилизации, сам же периодически ездит на войну и фотографируется в военной форме.

Он также одобрительно оценивал Минские договоренности, которые в конечном итоге привели к полномасштабному нападению рф на Украину.

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