Женщина с базара: как живет бывшая жена террориста Путина

На некоторых фото бывшую Путина можно сравнить с женщиной, работающей на базаре.

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Путина молчит о своей жизни с террористом Путиным / Коллаж Главред, фото Стархит

Вы узнаете:

Как живет бывшая жена Путина

С кем она живет

Бывшая жена президента-террориста России Путина, который бомбит Украину и мечтает о ее уничтожении, пропала с радаров после развода с диктатором и его женитьбой с олимпийской чемпионкой Кабаевой.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, в начале 2016-го журналисты нашли документы о перерегистрации объектов недвижимости, где Людмила Путина значилась с другой фамилией — Очеретная.

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Путина и ее муж террорист / Фото Стархит

Тогда возникло предположение, что мужем экс-первой леди стал руководитель Центра развития межличностных коммуникаций Артур Очеретный. Бытовала версия, что познакомились они еще на заре нулевых, а сблизились после развода Людмилы.

В начале 2019-го РосСМИ опубликовали кадры из аэропорта Хитроу, доказывающие связь Путиной и Артура Очеретного — они прилетели вместе рейсом "Москва — Лондон".

Людмила Путина начала новую жизнь с молодым мужчиной / Фото Стархит

"Я увидел, что народ на кого-то оборачивается, конечно, стало любопытно, — делился очевидец Анатолий. — Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, кативший тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону. Рядом с ним шла ухоженная, строго одетая женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента и услышал, как люди неподалеку обсуждают ее. С рейса в город направлялась еще одна пара. Когда все четверо поравнялись, они обменялись несколькими фразами, обнялись, поцеловались и разошлись. Людмила и ее спутник направились к выходу из аэропорта, где их, видимо, ждал автомобиль".

Позже стало известно о том, что Очеретный судится с бывшей супругой Анастасией Бочаровой по поводу вопроса места проживания общего сына.

Пара выглядит очень среднестатистической / Фото news.obozrevatel.com

Сегодня - бывая жена террориста Путина продолжает заниматься общественной деятельностью, а о сердечных делах предпочитает молчать.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

Как ранее писал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

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