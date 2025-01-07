Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Женщина с базара: как живет бывшая жена террориста Путина

Алена Кюпели
7 января 2025, 15:31
499
На некоторых фото бывшую Путина можно сравнить с женщиной, работающей на базаре.
Путина молчит о своей жизни с террористом Путиным
Путина молчит о своей жизни с террористом Путиным / Коллаж Главред, фото Стархит

Вы узнаете:

  • Как живет бывшая жена Путина
  • С кем она живет

Бывшая жена президента-террориста России Путина, который бомбит Украину и мечтает о ее уничтожении, пропала с радаров после развода с диктатором и его женитьбой с олимпийской чемпионкой Кабаевой.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, в начале 2016-го журналисты нашли документы о перерегистрации объектов недвижимости, где Людмила Путина значилась с другой фамилией — Очеретная.

видео дня
Путина и ее муж террорист
Путина и ее муж террорист / Фото Стархит

Тогда возникло предположение, что мужем экс-первой леди стал руководитель Центра развития межличностных коммуникаций Артур Очеретный. Бытовала версия, что познакомились они еще на заре нулевых, а сблизились после развода Людмилы.

В начале 2019-го РосСМИ опубликовали кадры из аэропорта Хитроу, доказывающие связь Путиной и Артура Очеретного — они прилетели вместе рейсом "Москва — Лондон".

Людмила Путина начала новую жизнь с молодым мужчиной
Людмила Путина начала новую жизнь с молодым мужчиной / Фото Стархит

"Я увидел, что народ на кого-то оборачивается, конечно, стало любопытно, — делился очевидец Анатолий. — Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, кативший тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону. Рядом с ним шла ухоженная, строго одетая женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента и услышал, как люди неподалеку обсуждают ее. С рейса в город направлялась еще одна пара. Когда все четверо поравнялись, они обменялись несколькими фразами, обнялись, поцеловались и разошлись. Людмила и ее спутник направились к выходу из аэропорта, где их, видимо, ждал автомобиль".

Позже стало известно о том, что Очеретный судится с бывшей супругой Анастасией Бочаровой по поводу вопроса места проживания общего сына.

Пара выглядит очень среднестатистической
Пара выглядит очень среднестатистической / Фото news.obozrevatel.com

Сегодня - бывая жена террориста Путина продолжает заниматься общественной деятельностью, а о сердечных делах предпочитает молчать.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

Как ранее писал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

Вас также может заинтересовать:

Ордер на арест Владимира Путина

Ордер на арест Владимира Путина - ордера на арест двух граждан Российской Федерации: действующего президента Владимира Путина и российского уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию, выданные 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Людмила Путина новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал

Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал

15:51Украина
РФ прибегает к хитростям, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами - эксперт

РФ прибегает к хитростям, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами - эксперт

15:40Украина
Аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине: в ВСУ рассказали правду

Аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине: в ВСУ рассказали правду

15:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

Где лучше оставлять машину в гараже или на улице: неожиданный ответ специалистов

Где лучше оставлять машину в гараже или на улице: неожиданный ответ специалистов

Цифры впечатляют: сколько электроэнергии потребляет холодильник

Цифры впечатляют: сколько электроэнергии потребляет холодильник

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:09

У директора НАБУ Кривоноса конфликт интересов: жена возглавляет фирмы разыскиваемого Бюро криминального авторитета, – военный

16:00

Известный шоумен выбил знакомой зубы - что произошло

15:51

Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал

15:40

РФ прибегает к хитростям, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами - эксперт

15:32

Аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине: в ВСУ рассказали правду

Кремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФКремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФ
15:31

Женщина с базара: как живет бывшая жена террориста Путина

15:20

"Разбирают город по камешку": враг прибегает к ужасной тактике в Курахово

15:16

Звезда Женского Квартала впервые показала своего возлюбленного

15:09

Волонтер Мочанов обвинил журналиста Бутусова в манипуляциях о ситуации на фронте – СМИ

Реклама
14:25

Что будет с тарифами на свет в Украине: нардеп объяснил ситуацию

14:22

Копеечная добавка спасет коронное блюдо: чем легко заменить разрыхлитель

14:06

Ударит весенняя температура: в каких областях Украины будет +14 градусов

13:49

Визит автора "мирного плана" Трампа в Киев: в МИД сделали заявление

13:44

Министерство обороны - от кризиса к эффективности: взгляд бизнесамнение

13:21

Не могли поверить даже в США: F-16 уничтожил 6 ракет РФ за один вылет

13:10

Китайский "подгон" для "Шахедов": почему он не поможет режиму Путина в войне

13:00

Торг между Трампом и Путиным: как Украине не оказаться разменной монетоймнение

12:51

Это финал: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

12:34

В Одессе погорел на взятке командир воинской части: за что он требовал 30% из боевых

12:28

Лайфхаки, как убрать шерсть с одежды: какие из них действуют, а какие - ерунда

Реклама
12:17

Путинистка Анастасия Волочкова приняла решение покинуть РФ - причина

12:17

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

11:57

Поздравления с Рождеством - искренние слова и душевные картинки

11:50

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют: результаты опроса

11:24

"Аномальная" погода: синоптик удивила прогнозом на середину января 2025

11:22

За Курахово идут тяжелые бои: враг ведет штурмовые действия в городской застройке

10:59

Китайский гороскоп на завтра 8 января: Обезьянам - споры и крики, Лошадям - угрюмый день

10:48

Бил чужую жену: Ивана Урганта неожиданно обвинили в рукоприкладстве

10:43

Когда закончится война: боец ВСУ сделал прогноз

10:25

Цена вырастет на 50-70%: ожидается значительное подорожание популярного продукта

09:52

Всегда прикроют вашу спину: 4 самые верные знаки зодиака

09:52

Украина послала сигнал Трампу: СМИ раскрыли детали атаки в Курской области

09:45

"Снова какой-нибудь хайп": в Сети обсудили помолвку Леси Никитюк

09:33

Потеплеет до +9: какой будет погода в Киеве 7 января

09:07

Более 50 погибших: в Тибете произошло мощное землетрясение - детали

08:39

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:21

"Чувствуют себя хорошо": Василий Вирастюк стал отцом пятый раз

08:21

ВСУ прорываются в Курской области: аналитики проанализировали наступление Украины

08:10

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларусимнение

07:56

Армия РФ оккупировала три села на Харьковщине и Донбассе - Deep State

Реклама
07:01

Спецпредставитель Трампа по Украине отложил свой визит в Киев - Reuters

07:01

Как качественно очистить мех от пятен: составляющие средства легко найдутся на кухне

06:20

Лунный календарь на январь 2025 года: в какие дни лучше планировать важные дела

06:10

Мазутная сверхдержава: россияне снова опозорилисьмнение

06:00

"Очень большое бремя": почему София Ротару скрывается от общественности - детали

05:30

Как легко и быстро почистить вареные яйца: повар поделился интересным лайфхаком

04:50

Какой сегодня праздник 7 января 2025 года: как избежать проблем со здоровьем и деньгами

04:23

Лучше любого клининга: как почистить диван содой, лайфхак взорвал Сеть

03:56

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

03:35

Какой месяц когда-то назывался "просенець": мало кто знает правильный ответВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять