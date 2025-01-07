Женщина с базара: как живет бывшая жена террориста Путина

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- Как живет бывшая жена Путина
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Бывшая жена президента-террориста России Путина, который бомбит Украину и мечтает о ее уничтожении, пропала с радаров после развода с диктатором и его женитьбой с олимпийской чемпионкой Кабаевой.
Как пишет пропагандистское издание Стархит, в начале 2016-го журналисты нашли документы о перерегистрации объектов недвижимости, где Людмила Путина значилась с другой фамилией — Очеретная.
Тогда возникло предположение, что мужем экс-первой леди стал руководитель Центра развития межличностных коммуникаций Артур Очеретный. Бытовала версия, что познакомились они еще на заре нулевых, а сблизились после развода Людмилы.
В начале 2019-го РосСМИ опубликовали кадры из аэропорта Хитроу, доказывающие связь Путиной и Артура Очеретного — они прилетели вместе рейсом "Москва — Лондон".
"Я увидел, что народ на кого-то оборачивается, конечно, стало любопытно, — делился очевидец Анатолий. — Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, кативший тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону. Рядом с ним шла ухоженная, строго одетая женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента и услышал, как люди неподалеку обсуждают ее. С рейса в город направлялась еще одна пара. Когда все четверо поравнялись, они обменялись несколькими фразами, обнялись, поцеловались и разошлись. Людмила и ее спутник направились к выходу из аэропорта, где их, видимо, ждал автомобиль".
Позже стало известно о том, что Очеретный судится с бывшей супругой Анастасией Бочаровой по поводу вопроса места проживания общего сына.
Сегодня - бывая жена террориста Путина продолжает заниматься общественной деятельностью, а о сердечных делах предпочитает молчать.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.
Как ранее писал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
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Ордер на арест Владимира Путина
Ордер на арест Владимира Путина - ордера на арест двух граждан Российской Федерации: действующего президента Владимира Путина и российского уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию, выданные 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.
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