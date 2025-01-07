Звезда Женского Квартала впервые показала своего возлюбленного

Вкратце:
- Машлятина из Женского Квартала подтвердила, что не одинока
- На авторском шоу она показала своего возлюбленного
Украинская актриса и комик Александра Машлятина сделала поклонникам настоящий новогодний подарок, и рассекретила свои романтические отношения. На шоу "Порадниця" она даже показала своего избранника.
Артистка не стала раскрывать срок своего романа, однако доподлинно известно, что нового партнера она уже познакомила со своей семьей - мужчина вместе с Александрой и ее родными встречал Новый год.
Возлюбленным Машлятиной оказался 28-летний фотограф Иван Кабанков (на фото по центру). Он специализируется на фуд-съемке, а также проводит ню-фотосессии.
Александра Машлятина прежде скрывала свою личную жизнь от прессы и в социальных сетях. О бывших отношения Кабанкова также ничего не известно.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Что такое Женский Квартал?
Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.
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