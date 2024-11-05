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Звезда Женского Квартала сообщила про трагедию в семье: "Не хватит слов описать"

Анна Подгорная
5 ноября 2024, 20:29
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Этот мир покинул человек, который даже своим уходом смог подарить артистке силу творить добро.
Александра Машлятина
Александра Машлятина новости - у Александры Машлятиной умер дедушка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashliatina

Кратко:

  • У Александры Машлятиной умер близкий человек
  • Актриса попросила поддержать добрую традицию покойного

Украинская актриса и комик Александра Машлятина сегодня поделилась с поклонниками своей болью - ушел из жизни ее 94-летний дедушка Александр Васильевич. Несмотря на почтенный возраст, мужчина был полон сил и энергии, поэтому его смерть стала для артистки не только трагедией, но и полной неожиданностью.

"Не стало моего дедушки. Смело скажу - "великого". Очень больно и неожиданно. Несмотря на его 94 года, он никуда не собирался. Был выдающимся химиком, писал стихи, виртуозно играл на клавишах и до последнего переживал, что "уже не в голосе". Одним словом артист. Он звонил мне по несколько раз в день, чтобы рассказать очередной фейк из интернета и я, конечно, ругалась. Спрашивал, когда меня уже снова покажут по телевизору и... я тоже ругалась. Глупая. А он никогда не обижался. Никогда. А еще жарил самые вкусные в мире драники. Воспоминаний хватит. Не хватит слов, чтобы описать какой он был", - написала Машлятина в своем блоге в Instagram.

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Она также призналась - сперва не хотела выносить свою потерю на публику, но сделала это не для того, чтобы получить больше слов поддержки. Актриса попросила во имя ее покойного дедушки поддержать добрую традицию, которую он завел во время полномасштабной войны.

Александра Машлятина призвала донатить на помощь ВСУ, как это делал Александр Васильевич: каждый месяц он отдавал из своей пенсии 200 грн, потому что это то, "что позволяет сохранить жизнь молодых парней и девушек, чтобы они дожили до своих 94".

дедушка Александры Машлятиной
Александр Васильевич - дедушка Александры Машлятиной / instagram.com/mashliatina

Что такое Женский Квартал?

Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

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