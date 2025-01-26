Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

Цены на базовые продукты питания постепенно будут расти в течение года.

https://glavred.info/economics/cena-poletit-vverh-v-ukraine-populyarnaya-krupa-podorozhaet-do-60-grn-kg-10634132.html Ссылка скопирована

В Украине вырастут цены на основные продукты питания / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие продукты подорожают в течение первого полугодия 2025 года

Чем обусловлено повышение цен на товары

Большинство основных продуктов из рациона украинцев ожидает существенное подорожание в 2025 году. Например, гречка может стоить 55-60 гривен за килограмм, а цена на хлеб "взлетит" на несколько процентов. Об этом в своей колонке для Зеркала недели пишет Лариса Гук, эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА".

По ее словам, вследствие инфляции, дефицита сырья и уменьшения объемов урожая в Украине ожидается повышение цен на продукты.

видео дня

В частности, в список попало подсолнечное масло. Ведь из-за сокращения урожая подсолнечника в Украине и зависимости от глобального рынка, цены на подсолнечное масло могут вырасти на 10-15%. Это связано с тем, что спрос на этот продукт остается высоким как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Подорожает также сливочное масло.

"Дефицит сырого молока в Украине, а также высокие цены на масло на мировом рынке делают этот продукт дорогим. В супермаркетах пачка сливочного масла уже стоит более 100 грн, и, по прогнозам, цены будут расти", пишет Лариса Гук.

Эксперт добавляет, что хлеб остается продуктом, цена которого растет постепенно, но неуклонно. Особенно это касается свежей выпечки. Ожидается, что стоимость хлеба увеличится на несколько процентов из-за повышения затрат на производство и логистику.

Стоимость гречки также постепенно будет повышаться. В первом полугодии 2025 года ожидается рост стоимости гречки до 55-60 грн/кг из-за повышения себестоимости производства.

Цены на овощи также "ползут" вверх. Среди традиционного набора овощей для борща заметнее всего растет в цене морковь. Только в январе этот оранжевый овощ прибавил несколько гривен за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине наблюдается тенденция к снижению цены на тепличные огурцы, несмотря на ограниченное предложение этой продукции в местных хозяйствах. В то же время цена остается большой, чем в прошлом году.

Как писал Главред, в Украине цены на лук начали снижаться. Основными факторами, повлекшими падение стоимости, являются ухудшение качества лука, заложенного в хранилища на 2024 год, а также уменьшение спроса на этот овощ.

Между тем на цена на тепличные помидоры увеличивается. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, в это время года основным поставщиком продукции традиционно является Турция, однако неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в стране последние несколько недель, значительно сократили объемы экспорта тепличных овощей.

Другие новости:

Что такое хлеб? Хлеб - хлебобулочное изделие, которое получают путем выпекания теста (состоящего по меньшей мере из муки и воды), разрыхленного дрожжами или закваской, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред