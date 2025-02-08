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Омбудсмен показал пленных россиян: что просили и на что жаловались оккупанты

Виталий Кирсанов
8 февраля 2025, 21:26
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Российских военных спросили, издевались ли над ними в плену, или избивали.
обмен пленных
Обмен пленных состоялся 5 февраля / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала Лубинца

Вы узнаете:

  • Оккупанты рассказали о своих пожеланиях
  • Россиян спросили, хотят ли они вернуться назад

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обнародовал видеоролик с российскими военными, которых увозили на недавний обмен. Они рассказали об условиях содержания в Украине. Об этом говорится в видео, опубликованном в субботу, 8 февраля.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Украина неукоснительно соблюдает Женевские конвенции. Он также отметил, что оккупанты смогли рассказать о своих пожеланиях.

видео дня

Среди пожеланий россиян, по его словам, - регулярное осуществление передачи писем и посылок, а также регулярные обмены военнопленными.

"Украина заинтересована в этих же инициативах и процедурах. Поэтому надеюсь, что эти же пожелания россияне передадут компетентным органам на той стороне, и игнорирование инициатив, о которых просят сами удерживаемые в Украине военнопленные, прекратятся", - отметил омбудсмен.

В частности, на видео российских военных спросили, издевались ли над ними в плену, или избивали. Те утвердительно ответили, что такого не было ни разу. Также оккупантов спросили, хотят ли они вернуться назад. Солдаты армии РФ заявили, что нет.

Представитель Лубинца сказал оккупантам, что если их снова отправят на войну против Украины, у них есть возможность обратиться к уполномоченному праву человека в РФ.

Омбудсмен показал пленных россиян: что просили и на что жаловались оккупанты

Смотрите видеоролик с пленными оккупантами:

Возвращение военнопленных - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в среду, 15 января, в Украину вернулись еще 25 пленных. Об этом сообщил Владимир Зеленский. "Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент.

30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих.

18 октября между Украиной и Россией также состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 95 наших защитников. Обмен пленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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