Жителей одной области призвали быть в безопасных местах: что произошло

Вспыхнул пожар на месте хранения боеприпасов, на места работают спасатели. Слышны звуки взрывов.

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Жителей одной области призвали быть в безопасных местах/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: pexels, ГСЧС

Кратко:

На Николаевщине горит один из складов боеприпасов

Причина возгорания не связана с вражескими обстрелами, вероятно, это из-за горения сухой травы

Военные призвали местных жителей оставаться в безопасном месте

В одной из громад Николаевской области в понедельник, 7 июля, около 10:00 произошло возгорание на месте хранения боеприпасов.

Причина возникновения пожара уточняется, но, согласно предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Отмечается, что происходит одиночная детонация.

На места происшествия сейчас работают спасатели. Очаг возгорания уже был локализован, пожарные пытаются ликвидировать пожар.

"Склад расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте. Военным командованием создана комиссия для проведения детального расследования данного происшествия, определения вины должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к пожару. Ведь каждая единица материально-технических средств бережет жизнь и здоровье наших воинов на передовой", - отмечается в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Генштабе рассказали, какие направления остаются самыми горячими. Противник наносит авиационные и ракетные удары, а украинские войска успешно отражают атаки на нескольких направлениях фронта.

Также ранее сообщалось, что в ISW назвали новые цели РФ для атак. РФ намеренно атакует украинских мирных жителей.

Напомним, бывший замглавы Центробанка России, экс-замминистра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко рассказал Главреду, что Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану. Он описал план Кремля, благодаря которому Россия сможет финансировать войну еще не один год.

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