Все горело, есть погибшие: РФ ударила баллистикой по Днепропетровской области

В результате атаки повреждены дома, амбулатория и учреждение культуры.

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РФ ударила ракетой по Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ ударила баллистикой по Днепропетровской области

В результате ракетного удара повреждены дома, амбулатория и учреждение культуры

В результате атаки есть погибшие

Российские оккупанты ударили ракетой по Днепропетровской области. На месте поднялся мощный пожар. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он отметил, что взрыв прогремел в Васильковской общине Синельниковского района. На место происшествия сразу прибыли спасатели и укротили пожар.

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Известно, что в результате ракетного удара сгорели автомобили. Также были повреждены амбулатория, школа, частные дома и учреждение культуры.

"К сожалению, есть и погибшие. По предварительной информации, их двое. Соболезнования родным и близким. Последствия атаки еще уточняем", - написал Лысак.

Атака на Павлоград

Лысак также обновил информацию о последствиях атаки на Павлоград. Уже известно о том, что там повреждены 9 многоэтажных домов, частный дом и учебное заведение.

"В городе ликвидируют последствия, которые после себя оставил вражеский террор. Всюду, где нужно, работают соответствующие службы. У жителей домов принимают заявления о разбитом имуществе. Выдают строительные материалы для быстрого ремонта. Работают полиция и благотворители", - добавил он.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.

Также сообщалось, что РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве - на месте прилетов сильный пожар. В Одессе есть прилеты - над городом поднимается столб дыма.

Напомним, в ночь на субботу, 19 июля, РФ ударила по Одессе, там вспыхнула 9-этажка. Один человек погиб, еще по меньшей мере трое ранены.

Также ночью РФ ударила по Павлограду, изуродованы 5-этажка и предприятия. Ночь и утро для Павлограда были адскими, отметили в ОВА. В городе изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажка. Возникли возгорания.

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