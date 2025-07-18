В ближайшее время будет массированный обстрел: возле Киева уже работает ПВО

В течение ночи ожидается около 300 единиц беспилотников.

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Угроза массированного обстрела / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ атаковала Украину "Шахедами"

В столице и других областях работает ПВО

Существует высокая угроза ракетных ударов

Российские оккупанты готовятся к массированному обстрелу Украины. Во многих областях уже объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 21:30 "Шахеды" уже зафиксированы в воздушном пространстве Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

видео дня

Мониторинговый Telegram-канал monitoringwar предупреждает о том, что в течение этой ночи ожидается применение большого количества ракет и дронов.

В течение вечера уже были осуществлены пуски "Шахедов" с аэродромов "Халино", "Орел", "Миллерово", "Шаталово", "Приморско-Ахтарск" "Гвардейское и военных полигонов "Навля", "Чауда". В течение ночи ожидается 300 единиц беспилотников.

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: monitor

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице уже заметны первые "Шахеды", работают силы ПВО.

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: monitor

В 22:00 Воздушные силы писали об угрозе применения баллистического вооружения. Ракета летела в направлении Киева. Впоследствии она исчезла.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 16 июля страна-агрессор РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой и 28 шахедами одновременно. В городе были масштабные отключения света. Разрушено промышленное предприятие.

В ночь на 16 июля Россия также осуществила массированную атаку на Винницу. В результате вражеского удара зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека пострадали.

В ночь на 15 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. Под удар попало гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

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