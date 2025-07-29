РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - Зеленский

Что сообщил Зеленский:
- За сутки россияне убили 22 человека
- В результате удара по Каменскому погибла 23-летняя беременная женщина
- Москва заслуживает действенного санкционного давления
28 июля президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что российское руководство тратит время мира впустую, говоря о мире и одновременно убивая людей.
Уже сегодня, 29 июля, страна-агрессор Россия подтвердила слова американского лидера, ведь по состоянию на 10:54 известно о 22 убитых людях за последние сутки. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Еще 85 человек были ранены. Под российскими ударами были 73 украинских города и села", - добавил он.
Президент также сообщил, что в два часа ночи уже в эти сутки россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское - по территории городской больницы. От этого удара погибли три человека, среди которых беременная 23-летняя Диана.
"В конце вчерашнего дня, уже почти в полночь, российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области. Это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный. Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии. Много погибших, еще 43 человека были ранены, и среди них есть люди с очень тяжелыми ранениями. И это было сделано уже после того, как прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержанная миром, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.
По словам главы государства, все убийства и удары россиян, все отказы Кремля от прекращения огня свидетельствуют о том, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а значит, справедливого и действенного санкционного давления.
"Их надо принудить к прекращению убийств и миру. Я благодарю всех, кто в этом помогает. Украина приветствует усилия Президента Трампа, его настроенность достичь мира. Мы благодарим всех лидеров, которые помогают защищать Украину и давят на Россию. Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми", - подытожил президент.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что поздно вечером 28 июля российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. В результате удара погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. У пострадавших осколочное поражение лица.
Ранее российские оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами. Многие вражеские дроны были направлены, в частности, на Киев. В результате удара в столице нашего государства была повреждена 25-этажка.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки ночью 28 июля в Киеве пострадали восемь человек, в том числе и один ребенок. Повреждения получили здания.
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