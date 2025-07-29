РФ после заявления Трампа убила 22 украинцев, среди которых беременная - Зеленский

Президент подчеркнул, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии.

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Удары РФ показывают, что Москву надо принудить к миру / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

За сутки россияне убили 22 человека

В результате удара по Каменскому погибла 23-летняя беременная женщина

Москва заслуживает действенного санкционного давления

28 июля президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что российское руководство тратит время мира впустую, говоря о мире и одновременно убивая людей.

Уже сегодня, 29 июля, страна-агрессор Россия подтвердила слова американского лидера, ведь по состоянию на 10:54 известно о 22 убитых людях за последние сутки. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Еще 85 человек были ранены. Под российскими ударами были 73 украинских города и села", - добавил он.

Президент также сообщил, что в два часа ночи уже в эти сутки россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское - по территории городской больницы. От этого удара погибли три человека, среди которых беременная 23-летняя Диана.

"В конце вчерашнего дня, уже почти в полночь, российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области. Это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный. Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии. Много погибших, еще 43 человека были ранены, и среди них есть люди с очень тяжелыми ранениями. И это было сделано уже после того, как прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержанная миром, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, все убийства и удары россиян, все отказы Кремля от прекращения огня свидетельствуют о том, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а значит, справедливого и действенного санкционного давления.

"Их надо принудить к прекращению убийств и миру. Я благодарю всех, кто в этом помогает. Украина приветствует усилия Президента Трампа, его настроенность достичь мира. Мы благодарим всех лидеров, которые помогают защищать Украину и давят на Россию. Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми", - подытожил президент.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что поздно вечером 28 июля российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. В результате удара погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. У пострадавших осколочное поражение лица.

Ранее российские оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами. Многие вражеские дроны были направлены, в частности, на Киев. В результате удара в столице нашего государства была повреждена 25-этажка.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки ночью 28 июля в Киеве пострадали восемь человек, в том числе и один ребенок. Повреждения получили здания.

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