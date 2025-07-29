'Банкоматы не выдают наличные': клиенты Ощадбанка жалуются на серьезный сбой

Женщина рассказала, что несколько банкоматов не выдавали ей наличные.

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Банкоматы не выдают наличные / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Банкомат не выдавал наличные клиентке Ощадбанка

В банке лишь посоветовали обратиться к инкассаторам

В одном из украинских городов клиенты государственного финучреждения Ощадбанк жалуются на проблемы с выдачей наличных средств через банкоматы. Такой отзыв появился на портале Минфин.

Клиентка Ощадбанка из Чернигова рассказала, что несмотря на правила банка на объем выдачи наличных через банкоматы в 25 тыс. грн каждые три часа, устройства сообщают о невозможности выполнить соответствующий запрос.

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Известно, что женщина проверила несколько банкоматов и каждый выдавал ошибку.

"Банкоматы Ощадбанка не выдают наличные. При попытке снять наличные на экране банкомата прописано, что можно снимать 25 тыс. грн каждые три часа, по факту же при попытке снятия суммы 25 тыс. грн или 20 тыс., 15 тыс.... выдает ошибку: по техническим причинам ваш запрос временно не может быть выполнен. Пробовала в трех банкоматах города Чернигов и в одном банкомате пгт. Куликовка. Первая попытка снятия 22.07, последняя 27.07", - говорится в сообщении.

Женщина добавила, что обращалась к сотруднику банка и звонила на горячую линию, но существенной помощи она не получила.

"Спросила сотрудника отделения почему банкомат не работает - она ответила, что не знает, попробуйте снимать в других банкоматах. На горячей линии ответили что это вопрос не к ним, надо искать инкассаторов. Вот такая помощь", - говорится в отзыве.

Отзыв / фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.

Также клиенты ПриватБанка жаловались на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

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Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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