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Женщина озолотилась после похода в секонд-хенд: что она там нашла

Сергей Кущ
11 сентября 2024, 11:23
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Открыв коробку, она сначала не могла поверить своим глазам.
Женщина нашла на секонд-хенде шкатулку с сюрпризом
Женщина нашла на секонд-хенде шкатулку с сюрпризом / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Блогер Франческа Рамсден поделилась в социальных сетях своей удивительной находкой, которую она случайно обнаружила во время похода в секонд-хенд.

Франческа, известная как "охотница за дешевизной", приобрела розовую бархатную шкатулку всего за 5 фунтов стерлингов (около 270 грн) с неожиданным сюрпризом внутри. Открыв коробку, она сначала не могла поверить своим глазам. О своей находке она рассказала подписчикам на странице в TikTok.

Как отметила Франческа, идея купить коробку с непредсказуемым содержимым пришла ей спонтанно. Однако риск оправдался — среди казалось бы бесполезных вещей оказались драгоценности, стоящие сотни фунтов стерлингов.

видео дня
Женщина озолотилась после похода в секонд-хенд
Женщина озолотилась после похода в секонд-хенд / Фото: скриншот с видео

Среди найденных украшений были браслет с цветочным орнаментом, сломанная брошь, ожерелье с потускневшим кулоном в форме сердца, а также два кольца, одно из которых, по словам блогера, может быть "инкрустировано бриллиантами".

Позже Франческа записала видео для своих подписчиков, которые пытались выяснить настоящую стоимость находки.

"Мне сказали, что это не бриллианты, а топаз и золото в девять карат. Если кто-то хочет купить кольцо, его цена составляет около 200 фунтов стерлингов (примерно 10,7 тыс. грн)", — пояснила она.

Смотрите видео распаковки находки:

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