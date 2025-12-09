После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

Основные тезисы:
- Сырский призвал усилить мобилизацию, что вызвало дискуссию о качестве, мотивации и финансовых стимулах
- Депутаты и эксперты выступают против "бусификации"
- Украине нужны мотивированные военные и продуманная система поощрений
После слов главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о необходимости усиления мобилизации на фоне активизации российского наступления, в парламенте и среди военных аналитиков развернулась дискуссия о том, какими могут быть следующие шаги государства. Об этом говорится в комментариях политиков и экспертов для ТСН.
Гончаренко: "Бусификация" - не мобилизация, а путь к коррупции
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что усиление мобилизации неизбежно, но нынешняя практика "бусификации" - силового отлова людей - не имеет ничего общего с эффективным комплектованием войска.
По его словам, такая модель только разрушает доверие в обществе и создает коррупционные риски, тогда как реальное усиление мобилизации возможно только через:
- введения четких сроков службы;
- повышения денежного обеспечения военных;
- создание гражданских центров рекрутинга;
- акцент на мотивированных и пригодных кандидатах.
Гончаренко предупредил: если власть ограничится лишь усилением "бусификации", это не укрепит фронт, а лишь углубит внутренние проблемы.
Безуглая: резких изменений в ближайшее время не будет
Нардеп Марьяна Безуглая считает, что кардинальных нововведений в мобилизации в ближайшее время ожидать не стоит. По ее словам, процессы, о которых говорит Сырский, требуют времени и системного подхода.
Эксперты: ставка на рекрутинг, мотивацию и финансовые стимулы
Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что Сырский не случайно акцентировал на рекрутинге. Добровольный приход в армию, по его словам, имеет преимущества - человек может выбирать подразделение и род войск, что повышает мотивацию и эффективность.
Мусиенко также отметил, что осенью мобилизационные показатели улучшились, и важно сохранить и нарастить этот темп, ведь российское наступление продолжается на нескольких направлениях.
Военный обозреватель Денис Попович подтвердил положительную динамику, но отметил другой вызов - количество военных, которые оставляют части самовольно. По его мнению, мобилизация должна базироваться на сочетании ответственности ("кнута") и мотивации ("пряника"), в частности финансовых стимулов и качественной информационной кампании.
Коваленко: важно качество, а не количество
Обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко назвал заявление Сырского дискуссионным, ведь оно не содержало конкретики. В то же время он предполагает, что речь идет об усилении финансовой мотивации для более широких возрастных категорий.
Коваленко подчеркнул: Украина не может соревноваться с Россией численностью, поэтому ставка должна делаться на качество, профессионализм и мотивацию военных. Особенно - на категорию 24+, которая, по его словам, является более эффективной и численной, чем младшие возрастные группы.
Когда может закончиться мобилизация - мнение эксперта
Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине не остановится даже в случае снижения интенсивности боевых действий.
"Подразделениям необходимы ротации и обучение новых сил. Этот процесс будет продолжаться даже в случае переговоров между Путиным, Трампом и Зеленским. Мобилизация будет продолжаться до момента официального объявления демобилизации", - отметил Ступак.
По его словам, поддержка боеспособности подразделений и подготовка новых резервов остаются ключевыми задачами для украинской армии, независимо от дипломатических договоренностей.
В приложении "Резерв+" в следующем году появится функция уведомлений о повестках. Пользователи смогут по желанию получать уведомления о вызовах в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие сообщения, в частности о рассмотрении дел о нарушении воинского учета.
Такод Главред рассказывал, что Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.
Напомним, что в Украине до 3 февраля 2026 года продлено военное положение и мобилизационные мероприятия. В то же время с 4 декабря 2025 года вступает в силу новый порядок бронирования работников, который существенно меняет правила для предприятий и организаций.
