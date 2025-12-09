После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

Эксперты назвали вероятные сценарии изменений.

Основные тезисы:

Сырский призвал усилить мобилизацию, что вызвало дискуссию о качестве, мотивации и финансовых стимулах

Депутаты и эксперты выступают против "бусификации"

Украине нужны мотивированные военные и продуманная система поощрений

После слов главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о необходимости усиления мобилизации на фоне активизации российского наступления, в парламенте и среди военных аналитиков развернулась дискуссия о том, какими могут быть следующие шаги государства. Об этом говорится в комментариях политиков и экспертов для ТСН.

Гончаренко: "Бусификация" - не мобилизация, а путь к коррупции

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что усиление мобилизации неизбежно, но нынешняя практика "бусификации" - силового отлова людей - не имеет ничего общего с эффективным комплектованием войска.

По его словам, такая модель только разрушает доверие в обществе и создает коррупционные риски, тогда как реальное усиление мобилизации возможно только через:

введения четких сроков службы;

повышения денежного обеспечения военных;

создание гражданских центров рекрутинга;

акцент на мотивированных и пригодных кандидатах.

Гончаренко предупредил: если власть ограничится лишь усилением "бусификации", это не укрепит фронт, а лишь углубит внутренние проблемы.

Безуглая: резких изменений в ближайшее время не будет

Нардеп Марьяна Безуглая считает, что кардинальных нововведений в мобилизации в ближайшее время ожидать не стоит. По ее словам, процессы, о которых говорит Сырский, требуют времени и системного подхода.

Эксперты: ставка на рекрутинг, мотивацию и финансовые стимулы

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что Сырский не случайно акцентировал на рекрутинге. Добровольный приход в армию, по его словам, имеет преимущества - человек может выбирать подразделение и род войск, что повышает мотивацию и эффективность.

Мусиенко также отметил, что осенью мобилизационные показатели улучшились, и важно сохранить и нарастить этот темп, ведь российское наступление продолжается на нескольких направлениях.

Военный обозреватель Денис Попович подтвердил положительную динамику, но отметил другой вызов - количество военных, которые оставляют части самовольно. По его мнению, мобилизация должна базироваться на сочетании ответственности ("кнута") и мотивации ("пряника"), в частности финансовых стимулов и качественной информационной кампании.

Коваленко: важно качество, а не количество

Обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко назвал заявление Сырского дискуссионным, ведь оно не содержало конкретики. В то же время он предполагает, что речь идет об усилении финансовой мотивации для более широких возрастных категорий.

Коваленко подчеркнул: Украина не может соревноваться с Россией численностью, поэтому ставка должна делаться на качество, профессионализм и мотивацию военных. Особенно - на категорию 24+, которая, по его словам, является более эффективной и численной, чем младшие возрастные группы.

Когда может закончиться мобилизация - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине не остановится даже в случае снижения интенсивности боевых действий.

"Подразделениям необходимы ротации и обучение новых сил. Этот процесс будет продолжаться даже в случае переговоров между Путиным, Трампом и Зеленским. Мобилизация будет продолжаться до момента официального объявления демобилизации", - отметил Ступак.

По его словам, поддержка боеспособности подразделений и подготовка новых резервов остаются ключевыми задачами для украинской армии, независимо от дипломатических договоренностей.

Мобилизация в Украине - последние новости

В приложении "Резерв+" в следующем году появится функция уведомлений о повестках. Пользователи смогут по желанию получать уведомления о вызовах в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие сообщения, в частности о рассмотрении дел о нарушении воинского учета.

Такод Главред рассказывал, что Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Напомним, что в Украине до 3 февраля 2026 года продлено военное положение и мобилизационные мероприятия. В то же время с 4 декабря 2025 года вступает в силу новый порядок бронирования работников, который существенно меняет правила для предприятий и организаций.

Также стоит знать:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

