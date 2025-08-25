Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

Главное:
- В супермаркетах снизили цены на молочную продукцию
- Больше всего подешевела сметана
В Украине почти ежемесячно заметно переписывают цены на продукты. Не исключением является и молочная продукция. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.
По сравнению с июлем, в украинских супермаркетах снизились цены на масло Крестьянское 72,5%. Если в прошлом месяце оно стоило в среднем 115,87 гривны, то по состоянию на 25 августа его цена составляет 111,12 гривны.
Подобная ситуация и с молоком Яготинское 2,6%. Его цена за месяц "упала" с 57,87 гривен до 55,36 гривен. В то же время молоко Простонаше 1% не изменилось в цене.
Удивляют украинцев и цены на сметану. В июле 15% сметана Президент стоила 53,42 гривны, а уже сегодня ее можно купить в среднем по 48,49 гривны. Таким образом продукт подешевел на почти 5 гривен.
Цены на молочные продукты в Украине будут расти
Недавно аналитики спрогнозировали, что в начале осени 2025 года на украинском рынке в сегменте молочной продукции могут подорожать на 5% отдельные категории товаров.
Это обусловлено тем, что в августе-сентябре растет спрос на свежие молокопродукты, поэтому производители получают дополнительный стимул продажи.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине стремительно дешевеют яблоки нового урожая, хотя сезон сбора плодов только стартовал. Стоимость яблок урожая 2025 года снизилась примерно на 12%.
Ранее также стало известно, что в Украине третью неделю подряд растут цены на голубику. Основной причиной повышения стоимости является сокращение предложения ягоды на фоне активного спроса.
Накануне сообщалось, что в Украине в течение предыдущего месяца выросли цены на мороженую рыбу. В июле средняя потребительская стоимость продукта поднялась на 0,8%.
Другие новости:
- "Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова
- Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину
- Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред