Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

Анна Косик
25 августа 2025, 13:58
Ценники в супермаркетах на некоторые популярные продукты приятно удивляют украинцев.
Деньги, молочка
Украинцам молочная продукция в этом месяце обойдется значительно дешевле, чем в июле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В супермаркетах снизили цены на молочную продукцию
  • Больше всего подешевела сметана

В Украине почти ежемесячно заметно переписывают цены на продукты. Не исключением является и молочная продукция. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

По сравнению с июлем, в украинских супермаркетах снизились цены на масло Крестьянское 72,5%. Если в прошлом месяце оно стоило в среднем 115,87 гривны, то по состоянию на 25 августа его цена составляет 111,12 гривны.

Подобная ситуация и с молоком Яготинское 2,6%. Его цена за месяц "упала" с 57,87 гривен до 55,36 гривен. В то же время молоко Простонаше 1% не изменилось в цене.

Удивляют украинцев и цены на сметану. В июле 15% сметана Президент стоила 53,42 гривны, а уже сегодня ее можно купить в среднем по 48,49 гривны. Таким образом продукт подешевел на почти 5 гривен.

Цены на молочные продукты в Украине будут расти

Недавно аналитики спрогнозировали, что в начале осени 2025 года на украинском рынке в сегменте молочной продукции могут подорожать на 5% отдельные категории товаров.
Это обусловлено тем, что в августе-сентябре растет спрос на свежие молокопродукты, поэтому производители получают дополнительный стимул продажи.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине стремительно дешевеют яблоки нового урожая, хотя сезон сбора плодов только стартовал. Стоимость яблок урожая 2025 года снизилась примерно на 12%.

Ранее также стало известно, что в Украине третью неделю подряд растут цены на голубику. Основной причиной повышения стоимости является сокращение предложения ягоды на фоне активного спроса.

Накануне сообщалось, что в Украине в течение предыдущего месяца выросли цены на мороженую рыбу. В июле средняя потребительская стоимость продукта поднялась на 0,8%.

Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

цены на продукты молочные продукты
