Россия на самом деле не заинтересована в мирных переговорах, подчеркнул Андрей Сибига.

Андрей Сибига раскритиковал высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова

Россия на самом деле не заинтересована в мирных переговорах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о "нелегитимности" украинского президента Владимира Зеленского, назвав их нелепыми.

Сибига подчеркнул, что Лавров, который занимает свою должность уже более двух десятилетий, вряд ли вправе выносить суждения о легитимности других лидеров, говорится в сообщении МИД.

"Сложно придумать что-то более абсурдное, чем заявления о легитимности от человека, просидевшего в кресле 21 год и служащего режиму, который удерживает власть более 25 лет", — отметил Сибига.

Он добавил, что подобные заявления — это еще одно подтверждение того, что Россия на самом деле не заинтересована в мирных переговорах.

Вопрос о легитимности Путина: мнение эксперта

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что Запад может подтолкнуть кремлёвскую элиту к поиску нового, более легитимного лидера в обмен на смягчение санкционного давления.

По его словам, дело не только в спорах о законности пребывания у власти. Пономарев подчёркивает, что аргумент Путина о якобы "нелегитимности" Зеленского можно легко зеркалить: "Путин сам не легитимен". Но такие взаимные обвинения не ведут к реальному диалогу.

Пономарев также подчеркнул, что вопрос легитимности Путина следует поднимать, особенно на международном уровне, поскольку обычным россиянам эти понятия мало знакомы и, как правило, не представляют для них значения.

Ранее сообщалось о том, что Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

