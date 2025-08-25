Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

Алексей Тесля
25 августа 2025, 12:49
92
Россия на самом деле не заинтересована в мирных переговорах, подчеркнул Андрей Сибига.
Зеленский, Лавров
В Украине ответили на бред Сергея Лаврова / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот

Главное:

  • Андрей Сибига раскритиковал высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова
  • Россия на самом деле не заинтересована в мирных переговорах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о "нелегитимности" украинского президента Владимира Зеленского, назвав их нелепыми.

Сибига подчеркнул, что Лавров, который занимает свою должность уже более двух десятилетий, вряд ли вправе выносить суждения о легитимности других лидеров, говорится в сообщении МИД.

видео дня

"Сложно придумать что-то более абсурдное, чем заявления о легитимности от человека, просидевшего в кресле 21 год и служащего режиму, который удерживает власть более 25 лет", — отметил Сибига.

Он добавил, что подобные заявления — это еще одно подтверждение того, что Россия на самом деле не заинтересована в мирных переговорах.

Вопрос о легитимности Путина: мнение эксперта

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что Запад может подтолкнуть кремлёвскую элиту к поиску нового, более легитимного лидера в обмен на смягчение санкционного давления.

По его словам, дело не только в спорах о законности пребывания у власти. Пономарев подчёркивает, что аргумент Путина о якобы "нелегитимности" Зеленского можно легко зеркалить: "Путин сам не легитимен". Но такие взаимные обвинения не ведут к реальному диалогу.

Пономарев также подчеркнул, что вопрос легитимности Путина следует поднимать, особенно на международном уровне, поскольку обычным россиянам эти понятия мало знакомы и, как правило, не представляют для них значения.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Сергей Лавров Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:51Украина
Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49Мир
"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

Последние новости

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

Реклама
12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

Реклама
09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

09:00

Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

05:09

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчасВидео

04:30

"Машина почти не ездила": как проверить авто на скрученный пробег

03:45

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

01:30

"Очень агрессивно": кум и экс-бойфренд Каменских рассказал, за что невзлюбил Потапа

Реклама
01:03

Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в пленуФотоВидео

24 августа, воскресенье
23:41

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:03

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселеннойВидео

22:09

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

21:59

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяцВидео

21:05

Самая глубокая точка на Земле - тайны Марианского желоба и жизнь в бездне

20:46

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные событияВидео

20:45

Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пунктВидео

20:20

Сергей Притула впервые показал трехнедельного сына

20:19

Настоящие звезды: три знака зодиака рождены быть в центре внимания

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять