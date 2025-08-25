"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

НПЗ Slovnaft, который производит различные продукты из российской нефти, сейчас является крупным поставщиком дизельного топлива в Украину.

Юрай Бланар сделал выпад в адрес Украины / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/JurajBlanarSK, Pixabay

Главное:

Украина сама вредит своим интересам, считает Юрай Бланар

Киев рискует остаться без топлива, заявил глава МИД Словакии

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что удары ВСУ по нефтепроводу Дружба якобы вредят интересам Украины.

По его словам, словацкий НПЗ Slovnaft, который производит различные продукты из российской нефти, сейчас является крупным поставщиком дизельного топлива в Украину, обеспечивая 10% потребления страны, пишет TVnoviny.

Бланар заявил, что обсудил эту тему со своими украинским коллегой Андреем Сибигой, и он принял эту информацию к сведению.

"Мы понимаем, что Украине трудно, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес - защитить эти поставки, и поэтому также открыто общается с украинской стороной", - сказал словацкий министр.

Бланар напомнил, что Евросоюз в заявлении после заседания Евросовета, которое состоялось в январе текущего года определил, что целостность энергетической инфраструктуры для ЕС является неделимой. Еврокомиссия со своей стороны в случае несоблюдения этого готова принять меры.

"Своими сегодняшними заявлениями я ни в коем случае не хочу обострять ситуацию. Прежде всего, я призываю к прагматическому подходу... Нам необходимо защитить свои интересы", - сказал глава МИД Словакии.

Что известно о НПЗ Slovnaft

Slovnaft - это нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на российской нефти. Сырье поступает через нефтепровод Дружба.

НПЗ Slovnaft является частью венгерской MOL Group. Три четверти продукции, производимой Slovnaft, экспортируется.

Удары по ключевым целям РФ: важное мнение

Украина продолжает развивать свою ракетную программу и уже успешно испытала на фронте модернизированную версию крылатой ракеты "Нептун", способную поражать цели на расстоянии свыше 1000 километров. Об этом сообщил секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, на вооружении есть не только "длинный" и "короткий" варианты ракеты — существуют и другие модификации, о которых пока не сообщается публично. Это станет важным фактором сдерживания РФ, считает нардеп.

Удары по нефтепроводу Дружба - новости по теме

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. А теперь существование Дружбы зависит от позиции официального Будапешта. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинского лидера в угрозах.

Как сообщал Главред, ранее спутниковые снимки высокого разрешения показали уничтожение двух насосных станций нефтепровода Дружба на территории производственно-диспетчерской станции Унеча в Брянской области.

Ранее сообщалось о том, что дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Что такое нефтепровод Дружба? Нефтепровод Дружба – самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов, которая была построена в 1960-х годов во времена СССР для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи в Восточной Европе – Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Нефтепровод проходит от Альметьевска до Брянска (Россия), далее до Мозыря (Беларусь), и впоследствии разветвляется еще на два участка: северный, который проходит по территориях Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южный участок, проходящий по территориях Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Из России в страны "дальнего зарубежья" каждый год экспортируется 66,5 миллионов тонн нефти, в том числе 49,8 млн тонн по северной ветке, пишет Википедия.

